Le locataire doit-il assister à l’état des lieux de sortie ?

Maël est locataire, il a donné son congé. Il sait qu’il ne sera pas disponible à la date proposée par le bailleur pour l’état des lieux de sortie. Doit-il nécessairement être présent…?

L’état des lieux doit être réalisé de manière contradictoire et à l’amiable par les parties pour être valable. Il doit être fait en présence du bailleur et du locataire. Il est tout de même possible qu’il soit réalisé par un tiers que les parties ont mandaté. Maël pourrait par exemple donner procuration à un tiers pour faire l’état des lieux à sa place.

Si le bailleur réalise l’état des lieux sans la présence de Maël, celui-ci n’est pas valable. Il pourra être établi par un huissier de justice, à l’initiative de l’une ou l’autre partie. Il sera alors à frais partagés entre bailleur et locataire. Les parties seront avisées par huissier au moins sept jours à l’avance.

