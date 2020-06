Covid-19 : La hausse des prix de l’immobilier neuf s’est amplifiée pendant le confinement !

Selon les résultats du dernier baromètre LPI-SeLoger réalisé, les prix du neuf ont progressé de 3,3% sur 1 an à fin avril contre 2,1% l’an passé.

Alors qu’une récente enquête menée par SeLoger et l’Observatoire du Moral Immobilier (OMI) indique que 63 % des futurs acheteurs opteront pour un logement neuf, le baromètre LPI-SeLoger nous apprend que la hausse des prix s’accélère et cela en dépit de la crise sanitaire que nous avons traversée. À fin avril, le prix du mètre carré dans le neuf se montait, tous logements confondus, à 4 236 € et enregistrait 3,3 % de hausse sur 1 an. « L’augmentation des prix n’était que de 2,1 %, il y a un an, à la même époque » souligne Michel Mouillart, porte-parole du baromètre LPI-SeLoger. Ce même baromètre nous renseigne également sur le niveau ainsi que sur l’évolution du prix des appartements (4 866 €/m²) et des maisons (2 632 €/m²). Dans le neuf, acheter un appartement coûte ainsi 3,5 % plus cher qu’il y a un an et si c’est d’une maison dont vous souhaitez devenir propriétaire, sachez qu’il vous en coûtera, en moyenne, 2,7 % plus cher qu’en 2019.

À Brest, le prix de l’immobilier neuf s’envole !

Au global, la tendance affichée par le prix de l’immobilier neuf est haussière, avec un gain annuel de 3,3 %. Mais qu’en est-il, ville par ville ? Si l’on affine notre recherche, constate-t-on que les prix augmentent ou, au contraire, qu’ils reculent ? Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps ! D’après les chiffres que nous avons recueillis, dans la plupart des grandes villes de l’hexagone, c’est la hausse qui prévaut. Sur le marché de l’immobilier neuf brestois, les prix actuels sont ainsi supérieurs de 20 % à ce qu’ils étaient en 2019. Faire l’acquisition d’un logement neuf dans la Cité du Ponant vous coûtera 3 532 € du mètre carré, alors que si vous aviez acheté en 2019, vous n’auriez dû débourser que 2 944 € du mètre carré ! Sur 1 an, affichent des hausses allant de 10 % à 12 % des villes comme Rennes, Strasbourg, Toulon, Besançon et Lille. Seules Aix-en-Provence (- 4 % sur 1 an), Le Mans (- 2 %), Metz (- 4 %) et Orléans (- 1 %) voient les prix de leurs logements neufs reculer…

Acheter dans le neuf à Paris coûte 464 % plus cher qu’au Mans !

Dans l’immobilier ancien, en termes de prix de vente, l’on constate des disparités flagrantes selon les territoires. Les données que nous avons récoltées nous apprennent qu’il en va de même sur le marché du neuf car pour la même somme de départ, à l’arrivée, la superficie dont vous disposerez sera à géométrie (très !) variable. Jugez plutôt, toutes choses étant égales par ailleurs, s’il est situé dans la capitale, un logement neuf coûte, à surface égale, 464 % plus cher que s’il se trouvait au Mans. En effet, comptez 12 591 € du m² à Paris contre 2 929 € du m² en moyenne dans la Cité Plantagenêt.