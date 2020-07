REPLAY : Conversation de salon déconfinée… avec Pascal Beuvelet, In&Fi Crédits, The Door Man

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

Pascal Beuvelet, Fondateur et Président IN&FI Crédits et The Door Man, l’immobilier 1OO% partagé, reçoit Ariane Artinian dans son salon pour évoquer la reprise.

Pascal Beuvelet, Fondateur et Président IN&FI Crédits et The Door Man, nous livre son ressenti sur l’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’immobilier. Un vaste sujet évidemment …

Les taux ne bougent pas

La crise liée au Covid-19 a posé évidemment beaucoup de problèmes. Tout s’est arrêté brutalement le 17 mars. Très peu d’agents immobiliers ont continué. Et encore, pour ceux qui l’ont fait, leur activité a été sporadique. A la sortie du confinement, chacun s’interroge : l’immobilier va-t-il repartir ? Quid des prix ? « Je veux être rassurant, déclare Pascal Beuvelet. Pour ceux qui ont un projet, en ce qui concerne les taux, rassurez-vous, ils ne bougent et ils ne bougeront pas ! La hausse a été infime : pour un prêt de 150 000 €, en avril, elle représente une augmentation de 2,03 € sur une mensualité de crédit, soit 480 € sur 20 ans. Ce n’est pas significatif… »

Communiquer sur la hausse des taux est vendeur

« J’ai des années d’expérience dans l’immobilier, j’en fais depuis 1973, et je vais vous expliquer une chose : les taux de crédit varie avec l’inflation ! Plus elle augmente, plus ils augmentent. En ce moment, il n’y a pas d’inflation. Et ils n’y en aura pas ! N’écoutez pas les alarmistes. Leur discours n’est fait que pour vous brusquer. Ce qu’ils cherchent ? Pousser les particuliers à se lancer (avant soit-disant qu’il ne soit trop tard), déclencher l’achat et le crédit. »

Etre solvable aujourd’hui, difficile ?

Les mesures du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) Seuls les plus modestes seront impactés ont durci les conditions de crédit. La montée du chômage entraînera de fait une perte de revenu et l’impossibilité d’emprunter. Il ne faut pas se leurrer, en 2020, il y aura un retrait des ventes.

Est-ce le bon moment pour acheter ?

C’est toujours le moment d’acheter ! Il faut arrêter d’attendre le Grand Soir. « On me parle des bulles immobilières depuis des décennies. » Il faut rester instinctif. Les motivations et les désirs des uns et des autres évoluent au cours de la vie … On construit son patrimoine par étapes progressives. Cet immobilier là est un produit de troc ! En France, nous empruntons à taux fixe, ce n’est pas le cas partout. C’est phénoménal !

Paris est-elle immunisée contre la baisse des prix ?

Oui, comme toutes les grandes métropoles ! Il y a un afflux naturel qui se fait vers les grandes métropoles. C’est valable dans toutes les grandes capitales.

https://www.facebook.com/mysweetimmo/videos/553652425563780/