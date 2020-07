Eté 2020 : Comment prendre le large …

Bateau, plongée et sports de glisse … Il y a de nombreuses manières de célébrer l’eau et autant de profiter de cette ressource naturelle. Relais & Châteaux vous propose de prendre le large. Depuis leurs rivages, les maisons que nous avons sélectionnées offrent des postes d’observation uniques.

Château de Locguénolé (Bretagne, Kervignac)

Au cœur d’une terre de légende, le château et le petit manoir dominent un large méandre où lumières et panorama fluctuent au rythme des marées. Entourées d’un vaste parc boisé, ces demeures historiques du XVIIIe et du début XIXe marient harmonieusement confort et tradition dans un décor de style classique. La cuisine, quant à elle, associe subtilement les produits du terroir morbihannais à ceux de l’océan dans un continuel élan de créativité. Que vous soyez marin chevronné ou simple amateur, embarquez en toute sérénité au ponton privé de l’hôtel et partez vivre, en compagnie d’un skipper professionnel, une expérience mémorable vers les îles du large : Groix, Belle-Île ou Les Glénan.

www.relaischateaux.com/fr/france/locguenole-morbihan-kervignac

À partir de 139 €/nuit.

Les Hortensias du Lac (Hossegor)

Sur la rive ouest du lac marin, emblématique de la ville, se déploie cette authentique villa des années 1930 de style basco-landaise. La majorité des chambres, suites et appartements s’ouvrent sur une apaisante étendue moirée, propice à la rêverie. Dans le restaurant panoramique entièrement vitré où travaille le célèbre chef Philippe Moreno, tous les regards convergent vers le lac, à l’instar de la terrasse solarium et de la piscine à débordement qui invitent à la contemplation. Le vaste spa, conçu comme une prolongation du paysage du bassin, confirme que nous sommes bien là dans un havre de paix d’exception. Spirituelle, la pratique du surf l’est assurément. Sport et état d’esprit à la fois, il est solidement enraciné dans la culture d’Hossegor. Un séjour sur place sera pour vous l’occasion de chevaucher les plus belles vagues du monde.

www.relaischateaux.com/fr/france/les-hortensias-du-lac-hossegor

À partir de 123 €/nuit

Hôtel Île de la Lagune & Spa (Saint-Cyprien)

Bordé par la Méditerranée et les Pyrénées, cet hôtel contemporain est un véritable cocon niché sur une petite île privée de la lagune de Saint-Cyprien. Baignées de lumière, les chambres invitent à l’abandon dans leur décor maritime. Sur le toit, la piscine d’eau de mer offre une vue panoramique tandis que le spa-thalasso propose des soins personnalisés dans une ambiance exclusive. Au restaurant, le chef étoilé compose une cuisine méditerranéenne de saison à partir de produits locaux magnifiés par de subtiles associations. Depuis le ponton privatif de la plage, louez un bateau et prenez la mer pour partir à la découverte des merveilles de la côte radieuse, puis accostez à Collioure et plongez dans une crique déserte. Des moments à savourer sans modération.

www.relaischateaux.com/fr/france/ile-de-la-lagune-saint-cyprien

À partir de 420 €/nuit.

Le Club de Cavalière & Spa, (Le Lavandou, Cavalière)

Dans cette vaste villa de style toscan se décèle immédiatement une aura particulière. Blottie au milieu de pins maritimes, de bougainvillées et de jardins exotiques, celle-ci bénéficie du cadre magique de la Méditerranée. Bordée par sa propre plage privée de sable fin, elle domine les îles du Levant et abrite des chambres et suites somptueuses avec terrasse sur le sable. C’est le lieu idéal pour une parenthèse vraiment rafraîchissante. Le restaurant imprégné des saveurs du soleil, à l’ombre des platanes mûriers, s’ouvre sur la magnifique baie de Cavalière. Pour prolonger le dépaysement, évadez-vous à bord de Carla, un bateau de 15 mètres, et vivez une expérience inoubliable : nager avec les poissons dans la réserve naturelle de Port Cros et suivre des bancs de dauphins au large du Cap Nègre.

www.relaischateaux.com/fr/france/cavaliere-var-le-lavandou-cavaliere

À partir de 680 €/nuit

Cap d’Antibes Beach Hotel (Cap d’Antibes)

Splendeur d’architecture contemporaine aux lignes épurées se mariant harmonieusement à la végétation méditerranéenne, le Cap d’Antibes Beach Hotel possède un charme sans égal. Son jardin baigné par la mer, sa plage privée de sable fin ainsi que la piscine à débordement viennent renforcer sa beauté presque surnaturelle. La décoration originale des chambres et suites invite à un voyage sensoriel et l’enchantement se prolonge au restaurant Les Pêcheurs, qui s’ouvre sur la mer pour le plus grand plaisir du palais et des yeux avec, au loin, le massif de l’Estérel. Embarquez pour un petit coin de paradis : les îles de Lérins constituent un site exceptionnel où se conjuguent nature, culture et détente. Vous dégusterez à bord de délicieux mets concoctés par le chef étoilé Nicolas Rondelli.

www.relaischateaux.com/fr/france/antibes-alpes-maritimes-cap-d-antibes

À partir de 243 €/nuit

Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa (Porto-Vecchio)

Au cœur d’un magnifique parc privé, niché dans une anse paisible du golfe de Porto-Vecchio, s’étend le Grand Hôtel de Cala Rossa qui a vu plusieurs générations d’hôtes apprécier ce lieu où les souvenirs se mêlent à la modernité. Dans cette belle maison familiale, située le long d’une plage de sable fin, Pascal Cayeux et Francis Péan marient avec talent les meilleurs produits de l’île et le fruit de la cueillette matinale dans leur potager bio, tandis qu’au spa, Hélène et Lise Canarelli vous invitent à découvrir leurs cosmétiques naturels élaborés à base de plantes du maquis corse. Anna, le pointu de Cala Rossa, vous propose quant à lui d’embarquer avec masques et tubas pour le large. La séance de plongée vous fera découvrir des criques désertes et des fonds marins exceptionnels.

www.relaischateaux.com/fr/france/calarossa-corse-porto-vecchio

À partir de 220 €/nuit