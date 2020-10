« L’important c’est la capacité du locataire à trouver un emploi pour payer son loyer, pas son statut ! », Bertrand Mulot, Vertuloo

Bertrand Mulot, directeur de BC Immobilier Construction et fondateur de Vertuloo, explique le fonctionnement de sa plateforme de gestion locative au micro de Mon Poscast Immo.

Pas simple pour les agents immobiliers de sécuriser et développer leur activité de gestion locative … Mon Podcast Immo reçoit Bertrand Mulot, directeur de la société de conseil en assurances Bessé Immobilier et Construction, et fondateur de la plateforme Vertuloo. Extraits choisis.

Pouvez-vous nous présenter Vertuloo ?

Vertuloo est une plateforme à destination des administrateurs de biens qui leur permet de sécuriser leur activité de gestion locative et de garantir à leur bailleur que les loyers impayés seront bien indemnisés par l’assureur qu’il aura choisi et qu’il aura recommandé à son bailleur.

Les gestionnaires de biens ont du mal à garantir le paiement de loyer?

Oui car lorsqu’ils sélectionnent ou montent un dossier de locataire, ils ne sont pas totalement sûrs que leur choix entre dans les conditions du contrat d’assurance qu’ils avaient mis en œuvre. Le problème se pose lorsque le locataire arrête de payer son loyer et qu’au moment du sinistre, l’assureur annonce à l’administrateur de bien que le locataire choisi ne rentre pas dans les conditions du contrat. C’est donc à cette problématique que Vertuloo répond !

Sur votre site il est inscrit que Vertuloo est une offre de solution qui «s’appuie sur les technologies les plus avancées» pouvez-vous nous en dire plus ?

Pour simplifier, avant Vertuloo, un locataire éligible à l’assurance était un CDI avec une période d’essai révolue et avoir un revenu au minimum équivalent à 3 fois le loyer. Compte tenu de l’évolution du marché de l’emploi, nous avons réfléchi à l’intégration de travailleurs indépendants, CDD, intérimaires, autoentrepreneurs dans nos modèles de sélection. On s’est dit que l’on ne pouvait plus rester avec des critères de CDI qui ne veut pas dire grand-chose. Nos actuaires ont travaillé à partir de bases de données en open source afin de concevoir des modèles beaucoup plus larges en termes d’accession de candidatures locataires.

Vertuloo prend en compte la situation personnelle de chaque candidat et sa situation familiale, critères qui n’était pas pris en charge jusqu’aujourd’hui. Grâce à cela, nous arrivons à trouver beaucoup plus de locataires éligibles pour l’administrateur de bien et avec beaucoup plus de sécurité.

Les agents immobiliers et gestionnaires de biens sont-ils prêts à faire évoluer cette situation où l’on devait obligatoirement avoir un CDI ?

Je pense qu’ils ne l’auraient pas fait s’ils n’avaient pas la garantie que l’assureur allait intervenir, mais avec la sécurité que Vertuloo met à leur disposition, j’ai l’impression qu’il n’y a plus d’inquiétudes. L’objectif pour eux est de trouver les locataires les plus sérieux, avec des capacités à payer le loyer. Qu’ils soient en CDI ou en CDD n’est pas essentiel, ce qui l’est c’est la garantie de paiement.

Finalement ce n’est plus vraiment le profil type qui compte mais la réalité des capacités financières de chaque personne ?

Exactement, on peut très bien avoir des autoentrepreneurs, intérimaires et CDD dans des secteurs d’activités qui recrutent énormément : aujourd’hui il manque beaucoup de personnes dans le bâtiment et je ne vois pas pourquoi un CDD dans le bâtiment serait moins bien servi, en termes de logement, qu’un CDI dans la boulangerie ou dans la finance. Ce qui est important est la capacité de la personne à avoir un emploi pour payer son loyer.

S’il y a un problème sur un dossier, comme un impayé de quelqu’un que vous avez certifié, que ce passe-t-il ?

Si le dossier était certifié et bien l’obligation de l’assureur est de délivrer sa garantie et donc d’indemniser son bailleur.

Combien ça coute si des agents immobiliers et gestionnaires de biens veulent essayer Vertuloo ?

C’est très simple, le coût de l’assurance est augmenté de 0,25%, et donc c’est une garantie qui est rajoutée au coût de l’assurance : 0,25%. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Vertuloo.