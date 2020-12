Immobilier et déconfinement : Le réseau Keymex annonce 21 transactions finalisées et +150% de demandes pour de visites pour ce 1er week-end

Nous avons eu pour ce week-end une forte demande de visites : + 150% toutes régions confondues ce qui est un record depuis la création de l'entreprise en 2016. On le doit au travail et à la proximité des équipes sur le terrain auprès de leurs acquéreurs/vendeurs.

Un allègement progressif des restrictions a débuté samedi 28 novembre. Keymex était prêt ! Avec des autorisations de sorties plus flexibles, pour des motifs plus variés, les transactions immobilières reprennent leurs cours, et se concrétisent malgré les contraintes sanitaires. Keymex était présent au rendez-vous pour relancer et accompagner les projets immobiliers tout ce week-end.

« Ce confinement a permis de préparer pour les vendeurs avec nos agents immobiliers leurs dossiers au mieux avec des conseils avisés, une estimation au plus proche de la réalité avec prise de photos et vidéos professionnelles, précise Frédéric Simon, Président Directeur Général de Keymex. Il a été possible pendant ce deuxième confinement de continuer l’activité, signer des compromis de vente dans nos 9 centres régionaux ou chez le notaire mais sans la possibilité de faire visiter le logement aux acquéreurs ce qui a ralenti sérieusement les transactions immobilières. »

Malgré ces fortes contraintes, Keymex a constaté que 20% des acquéreurs sérieux ont fait des propositions acceptées par les vendeurs, suspendues à la visite des biens dès que possible. Ce week-end a permis notamment de réaliser les visites attendues et finaliser 21 transactions !

A vos marques, prêts, visitez c’est permis …

« Nous avons eu pour ce week-end une forte demande de visites : + 150% toutes régions confondues ce qui est un record depuis la création de l’entreprise en 2016. On le doit au travail et à la proximité des équipes sur le terrain auprès de leurs acquéreurs/vendeurs », souligne Frédéric Simon.

Keymex a décidé de limiter les visites « inutiles » en sélectionnant et respectant un protocole en accord avec ses 400 négociateurs présents sur le territoire. Respect des gestes barrières, distanciation physique, port du masque et gel hydroalcoolique obligatoire. En cas de non-respect de ces règles, les acheteurs ne pouvaient pas visiter le logement. Le potentiel acquéreur ne pouvait pas être accompagné, en dehors du négociateur immobilier. Chaque visite n’a pas duré plus de 30 minutes. Le logement était aéré avant la première visite puis entre chaque visite.

La fin officielle du confinement, remplacé par un couvre-feu, devrait avoir lieu le 15 décembre. La levée des dernières restrictions serait prévue au 3 janvier, et les premières vaccinations devraient intervenir entre fin-décembre et début janvier. Des perspectives qui, si elles se précisaient, ont de quoi rendre optimiste la profession immobilière !