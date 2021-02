L’agence immobilière digitale IMOP triple son chiffre d’affaires en 2020 en dépit de la crise sanitaire

Lancée fin 2018, la start-up a triplé ses revenus et plus que doublé ses ventes en un an et dispose en moyenne d’une centaine de biens à la vente en portefeuille. Grâce à sa commission fixe de 4 900 €, la start-up a fait économiser plusieurs millions d’euros à ses clients en frais d’agence (si on compare avec le montant habituel des commissions pratiquées par les agences

La start up qui a doublé ses ventes en 2020 ne compte pas en rester là. Ses objectifs 2021 ? Etendre sa présence dans les grandes villes, recruter, et étoffer la gamme de services proposés à ses vendeurs et acheteurs.

Présent à ses origines uniquement en région parisienne, Imop est aujourd’hui en activité dans 10 villes et leurs environs (Paris/Île-de-France, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Nice, Lille, Rennes, Nice et Marseille). Imop a pour objectif de poursuivre sa stratégie de développement en continuant à cibler les grandes métropoles françaises et en se renforçant dans les zones où la start-up immobilière est déjà présente. Le recrutement de nouveaux collaborateurs est en cours afin d’étendre le service.

La start up recrute des collaborateurs issue de l’immobilier

L’agence en ligne compte actuellement 25 collaborateurs soit le double par rapport à il y a un an et compte atteindre 50 personnes fin 2021. De manière pratique, les équipes commerciales d’Imop (actuelles et futures) ont des profils immobiliers, avec en moyenne 6 ans d’expérience. Ce que la start-up leur propose c’est une nouvelle façon de travailler avec notamment de nouveaux outils et un accès à des leads vendeurs.

« Nous cherchons surtout des experts dans la vente, et dans l’accompagnement client, dotés d’un grand sens du contact allié à une bonne expérience terrain. Imop a fait le choix de recruter des experts de l’immobilier plutôt que de jeunes diplômés afin de bénéficier de leur savoir-faire mais en leur proposant une approche innovante et différente de ce qu’ils ont pu connaître auparavant.»

Pas d’estimateur de prix en ligne

L’estimation des biens est faite exclusivement sur place et est confiée à de véritables experts de la valorisation immobilière. Ils proposent à la fois une estimation au bon prix et une stratégie de vente pertinente par rapport au bien lui-même et à son marché. Imop se différencie également en n’offrant pas d’estimateur en ligne, un choix assumé et motivé par la volonté de réaliser des estimations précises et complètes.

Imop Prestige pour le haut de gamme

Imop Prestige est une nouvelle offre dédiée aux biens hauts de gamme dont le forfait est de 9900€. Cette offre propose encore plus de services (visite virtuelles, home staging, concierge dédié, publications des annonces sur des sites immobiliers de prestige, accès à une clientèle étrangère). Elle vise les biens d’une valeur comprise entre 1 et 2 millions d’euros mais peut s’appliquer aux surfaces plus petites si les propriétaires souhaitent bénéficier de ses avantages.

« Pour les biens haut de gamme, avec une commission de 9900€, nous sommes en moyenne 5 fois inférieur à ce qui est proposé par les agences classiques pour des biens similaires. Nos clients sont particulièrement attentifs au service proposé et à notre capacité à vendre leur bien au prix souhaité. Nous réfléchissons d’ailleurs à une offre encore plus haut de gamme. »

Les clients de l’offre Prestige bénéficient au même titre que les tous les clients d’IMOP d’une assistance et une protection juridique valable 12 mois en partenariat avec le groupe AXA.

Une croissance saine et solide

Fondée fin 2018, agence immobilière en ligne Imop a amorcé son développement sur fonds propres et grâce à de la dette bancaire. Elle vient d’ouvrir son capital à une dizaine de Business Angels afin de poursuivre son momentum. Les détails de cette entrée au capital ne seront pas communiqués, la start-up préférant mettre en avant des indicateurs opérationnels tels que la croissance de ses équipes et son expansion géographique.

«Nous privilégions une croissance saine basée sur la rentabilité opérationnelle et une ouverture du capital plutôt réduite, ce qui nous différencie de pas mal de startups mais qui convient mieux à notre vision entrepreneuriale», ajoute Laurent Sabouret.

Les fondateurs sont confiants pour 2021 malgré la légère baisse prévue des transactions, grâce à son modèle de commission à prix fixe, l’expertise de ses équipes et la pertinence de son implantation géographique (notamment en banlieue parisienne).

« Nos clients font appel à nous pour que leur bien immobilier soit vendu et qu’il soit vendu au meilleur prix. C’est notre objectif ! La combinaison du digital et de l’humain nous aide à cela notamment en abaissant le cout des honoraires et nous sommes convaincus que cette approche séduira de plus en plus de français. »