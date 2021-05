Les prêts-relais – Les rendez-vous du notaire #18

Dans ce podcast, Patrick Mc Namara, fondateur de QuaiDesNotaires.com, répond à une question concernant les prêts-relais.

MySweetImmo et QuaiDesNotaires.com vous présentent le 18 ème épisode du podcast « Les Rendez-vous du Notaire ». Dans ce podcast, Patrick Mc Namara, fondateur de QuaiDesNotaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez sur la page dédiée.

Karine et Jonathan, Bordeaux : « Bonjour, nous avons signé un compromis de vente pour une nouvelle maison mais n’avons pas encore vendu notre appartement, les visites pendant le COVID sont peu nombreuses. Pourrions-nous obtenir un prêt relais ? Et si oui, comment fonctionne ce type de prêt ? »

Les rendez-vous du notaire : Comment obtenir un prêt relais ?

Patrick Mc Namara : Vous pouvez demander un prêt relais à votre banque, mais attention, il y a des conditions à connaître. Le prêt relais est un crédit immobilier spécifique destiné aux propriétaires qui ont besoin de fonds avant la revente de leurs biens. Il est fréquemment demandé et utilisé dans les transactions immobilières.

Les rendez-vous du notaire : Quels sont les différents types de prêt relais ?

Patrick Mc Namara : Il existe 3 types de prêt relais. Premièrement vous pouvez demander un prêt relais « sec » si le bien que vous achetez possède une valeur inférieure ou égale à celui que vous vendez. Si vous n’avez besoin d’aucun prêt supplémentaire, l’opération revient à bénéficier d’une avance budgétaire jusqu’à la réalisation de la vente. Précisons que ce type de prêt est assez peu fréquent car ses taux ne sont pas très attractifs.

La seconde formule c’est le prêt relais accompagné d’un prêt amortissable, solution classique et très souvent utilisée. Dans le cas de Karine et Jonathan, c’est ce type de prêt que je conseille. En effet, vous avez acheté avant de vendre et vous avez besoin des fonds de la revente de votre bien et d’un prêt complémentaire pour financer votre nouvelle acquisition. En pratique, la banque n’avance que 60 à 80% de la valeur du bien donc il faut être prudent. Il faut savoir que pour ce type de prêt relais, la banque va se fonder sur des estimations réalisées par des professionnels. Pas question ici de fournir des estimations de complaisance.Ici, jusqu’à la vente ou la revente de votre bien, vous devrez rembourser les intérêts du prêt relais ainsi que les échéances de votre prêt. Lors de la vente du bien, le prêt relais est intégralement remboursé et vous ne gardez plus que le prêt amortissable. Attention, avant la vente il est fréquent qu’il y ait un endettement de l’emprunteur assez élevé, il faut bien interroger sa banque ou son courtier pour être sûr d’avoir droit à ce prêt.

Dernière solution, mais qui est très rare, le prêt relais avec franchise totale. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’un prêt relais sans rembourser aucune échéance pendant la durée du prêt. Il vous suffira de rembourser l’intégralité du prêt relais une fois la vente du bien réalisée.

Les rendez-vous du notaire : Une astuce, une anecdote by Patrick Mc Namara ?

Patrick Mc Namara :Jean de la Fontaine disait « rien ne sert de courir, il faut partir à point » et c’est un peu ce qu’il faut retenir en matière de prêt relais. Si vous souhaitez acquérir avant d’avoir vendu, commencez par faire estimer votre bien voire signer un mandat de vente afin de connaître le vrai prix du marché.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.