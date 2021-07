Rénovation énergétique : Plus de 380 000 dossiers MaPrimeRénov’ déjà déposés en 2021

Devant le succés de MaPrimeRénov’, l’Etat compte augmenter le budget alloué au dispositif.

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ est devenue la principale aide de l’Etat à la rénovation énergétique des logements. D’abord réservée aux ménages les plus modestes, elle est depuis janvier 2021, avec le soutien des crédits France Relance, ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’à tous les copropriétaires. Depuis le 1er juillet, les propriétaires bailleurs peuvent également demander leur aide MaPrimerénov’.

MaPrimeRénov’, une dynamique qui ne faiblit pas

A la fin du 2e trimestre 2021, plus de 380 000 dossiers ont été déposés et plus de 862 M€ de primes validés. MaPrimeRénov’ connaît une très forte dynamique qui ne faiblit pas. 382 442 demandes ont déjà été déposées depuis le début de l’année, 195 000 l’ont été au 2e trimestre contre 185 000 au 1er trimestre 2021. Avec un délai moyen de réponse de 11,5 jours ouvrés, 297 003 dossiers ont été acceptés, pour un montant total de 862 millions d’euros de primes.

MaPrimeRénov’ est ensuite versée à l’issue des travaux. 184 215 demandes de paiement ont ainsi été reçues et près de 146 124 ont été payées.

MaPrimeRénov’, une aide qui satisfait les bénéficiaires

88% des bénéficiaires sont satisfaits de MaPrimeRénov’, 69% d’entre eux n’auraient pas fait réaliser ces travaux sans cette aide. MaPrimeRénov’ permet de financer les travaux d’isolation (murs, planchers, combles, fenêtres), de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique. Parmi les travaux les plus sollicités le changement de système de chauffage (64%), suivi des travaux d’isolation (32%). Les autres travaux (ventilation, audit, etc.) et l’assistance à maîtrise d’ouvrage représente 4% des demandes. A l’issue de ces travaux, 97% des bénéficiaires sont satisfaits du confort de leur logement.

63% des dossiers déposés concernent des ménages aux revenus modestes et très modestesLes ménages modestes et très modestes restent les principaux bénéficiaires de MaPrimeRénov’, avec 63% des dossiers déposés depuis le début de l’année. MaPrimeRénov’ rencontre également un fort succès auprès des ménages aux revenus intermédiaires (33%).

De nouveaux objectifs et un budget en hausse

Devant le succès de MaPrimeRénov’, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs à l’Anah avec 700 000 à 800 000 primes distribuées en 2021, contre 500 000 initialement prévues. Par ailleurs, le budget prévisionnel alloués à MaPrimeRénov’ a été augmenté à 2,4 milliards d’euros, contre 1,7 milliards en début d’année, afin de répondre à l’engouement des Français pour la rénovation énergétique.