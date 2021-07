Stéphane Arnoux (CBRE) : Logistique urbaine, en enjeu pour demain

Stéphane Plaza : et maintenant, une rose !

Avez-vous déjà entendu parler de « logistique urbaine » ? C’est un des sujets majeurs de la ville de demain, la gestion du « dernier kilomètre ». Stéphane Arnoux, directeur de la logistique urbaine pour l’Île-de-France chez CBRE explique pourquoi à Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste la logistique urbaine?

Stéphane Arnoux : La logistique urbaine, c’est la dernière étape de la livraison pour répondre aux achats des consommateurs, on peut aussi l’appeler la logistique du dernier kilomètre.

C’est un enjeu fondamental pour répondre à la montée en puissance du e-commerce, aux changements des modes de consommation et aux réductions de temps de livraison. La logistique urbaine est dotée d’un processus de livraison chez le client, à domicile ou sur des points relais.

Cela nécessite que les entreprises aient un maillage élargi sur les bassins de consommation, tout autour des grandes agglomérations.

Mon Podcast Immo : Quels sont les enjeux et en quoi logistique urbaine est-elle importante pour les entreprises ?

Stéphane Arnoux : Les enjeux sont de pouvoir répondre aux besoins et attentes du consommateur. Cela passe par le biais de la livraison à proximité de son domicile ou à son bureau, une livraison rapide avec le choix du lieu et de la plage horaire. L’utilisateur doit également pouvoir avoir une bonne gestion des retours, avec des remboursements faciles. Le tout doit être à un prix intéressant, puisque le coût des livraisons a un impact important pour le consommateur comme pour les chargeurs et les logisticiens.

Mon Podcast Immo : La logistique urbaine est-elle un élément clé de la transformation de la ville et peut être aussi de la fameuse « ville du quart d’heure » ?

Stéphane Arnoux : Oui, c’est une transformation avec une reconversion de beaucoup de typologie d’actifs. Par exemple, nous travaillons les friches industrielles, qui sont une réelle opportunité pour des solutions de maillage logistique ; les locaux d’activité ; la réhabilitation d’actifs tertiaires, puisqu’avec le réaménagement des centres commerciaux il va falloir intégrer les besoins de logistique urbaine ; sans oublier les reconversions de stations-service ou encore de parking.

Mon Podcast Immo : Les parkings sont des lieux immobiliers n’ayant pas changé depuis plusieurs décennies et promis à un brillant avenir, mais avec une énorme transformation…

Stéphane Arnoux : Exactement et tout le problème va être de pouvoir respecter la réglementation sur les parkings. En effet, il n’est pas possible de travailler sur un parking tel qu’il est défini dans nos grandes villes. En termes réglementaires, il va falloir qu’il y ait une évolution sur cette classe d’actifs afin de simplifier les projets de logistique urbaine.

Il y a de réels enjeux et la volonté des élus, sur certaines villes, est d’avoir moins de véhicules en circulation. Les besoins de parking vont diminuer, il va donc falloir trouver des bureaux qualifiés et certainement changer de destination.

Mon Podcast Immo : Pourquoi CBRE s’intéresse à la logistique, en plus des bureaux ?

Stéphane Arnoux : La logistique urbaine fait partie des besoins de nos clients utilisateurs et CBRE travaille en collaboration avec les développeurs et les investisseurs sur des opérations de montage.

Nous avons réalisé les transactions les plus significatives sur le marché avec par exemple Gennevilliers où nous avons installé Ikea et Leroy Merlin sur 66 000 mètres carrés sur 2 niveaux.

Nous connaissons les utilisateurs qui nous font confiance et c’est pour cela que nous avons créé un service dédié à la logistique urbaine.

