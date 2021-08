Top 10 des lacs et étangs français les plus instagrammés

Crise sanitaire et déconfinement : Plus de 8 Français sur 10 veulent partir en vacances

Sites incontournables pour la baignade, les activités nautiques ou la randonnée, ces grandes étendues d’eau ont fait le plus grand bonheur des Français tout au long des vacances d’été… Le comparateur de locations de vacances, Likibu.com, a analysé le nombre de hashtags recueillis par chacun des plus grands lacs et étangs du pays. Le lac Léman, le lac d’Annecy et le lac du Bourget se disputent les trois premières places !

Le lac Léman : 745 300 #lacleman

Situé à 375 mètres d’altitude, le splendide lac Léman s’étend majestueusement entre la France et la Suisse sur 580 km². Réputé pour ses plages de sable fin labellisées et les villages thermaux bordant ses rives, tels que Thonon-les-Bains ou Évian-les-Bains, il devient chaque été un véritable havre de paix pour les vacanciers. Bateau à vapeur, navette solaire, barque à voile, parapente ou ULM… Les moyens de transport pour le découvrir sont innombrables, mais c’est depuis la colline des châteaux des Allinges ou le mont Salève que vous pourrez admirer l’un des plus beaux panoramas.

#lacléman : 87 600 publications

@hautesavoie_dep74

Le lac d’Annecy : 184 300 #lacdannecy

Immortalisé plus de 184 000 fois sur Instagram, le lac d’Annecy est l’une des stars des réseaux sociaux. Très apprécié pour la qualité de ses eaux de baignade, il offre également des paysages à couper le souffle sur le massif des Alpes, à contempler depuis un canoë-kayak ou un pédalo tout en profitant d’un bain rafraîchissant. Les activités et événements organisés autour de ce lac font vibrer la jolie ville d’Annecy tout au long de l’année et sont la promesse d’un séjour riche en émotions et en découvertes !

#annecy : 1 848 000 publications / #ilakeannecy : 57 000 mentions

@lac_annecy_tourisme

Le lac du Bourget : 112 400 #lacdubourget

En troisième position de ce classement, la ville d’Aix-les-Bains n’a rien à envier à sa voisine annécienne grâce au fabuleux lac du Bourget qui sublime son paysage. Considéré comme le plus grand lac naturel de France et ensoleillé tout au long de l’été, il se niche entre le massif de l’Épine, le massif des Bauges et le mont Revard, qui dessinent une splendide toile de fond tout autour de ses eaux limpides. Ski nautique, aviron, pêche, voile ou wake-board… Difficile de s’ennuyer sur le lac du Bourget !

#aixlesbains : 216 800 publications

@lebourgetdulac / @savoiemontblanc

Le lac de Sainte-Croix : 55 600 #lacdesaintecroix

Afin de découvrir et d’immortaliser de splendides points de vue sur le lac de Sainte-Croix, l’idéal est d’en faire le tour à vélo. Bordé de villages, de bases nautiques et de bases de loisirs, il offre une multitude d’idées de visites et d’activités à vivre en famille ou entre amis d’avril à octobre ! Paisibles et sauvages, les rives du lac de Sainte-Croix sont également le lieu rêvé pour séjourner au calme et pratiquer son coup de pagaie à deux pas des très célèbres gorges du Verdon.

#saintecroix : 31 000 publications

@saintecroixduverdon

Le lac Blanc : 55 500 #lacblanc

Au cœur du parc national de la Vanoise, le lac Blanc est un incroyable miroir naturel dans lequel se reflètent les sommets du massif du Mont-Blanc et du massif des Aiguilles Rouges. À contempler longuement au détour d’une randonnée, il est l’un des lieux privilégiés pour une pause pique-nique ou détente sur les sentiers du parc. Situé au pied des glaciers, son eau est un peu fraîche pour la baignade, mais le panorama qu’il offre est sans aucun doute la plus belle des récompenses !

#vanoise : 65 900 publications

@parcnationaldelavanoise

L’étang de Thau : 41 900 #etangdethau

Véritable symbole de la région Occitanie, l’étang de Thau s’étend de Sète à Marseillan, bordé sur l’un de ses côtés par une fine bande de terre qui le sépare de la mer Méditerranée. Autour de cette belle étendue d’eau, les huîtres de Bouzigues se vendent sur les marchés et s’accompagnent de vin blanc de la région. Les amateurs de plongée n’hésiteront eux pas un seul instant à plonger dans ses eaux pour y admirer de magnifiques hippocampes !

#herault : 503 900 publications

@departementherault

Le lac de Serre-Ponçon : 34 800 #serreponcon

En septième position de ce classement, on retrouve le plus grand lac artificiel de France métropolitaine. Connu pour la couleur fascinante de ses eaux, d’un bleu turquoise intense, digne des plus belles plages de la Méditerranée, le lac de Serre-Ponçon est pourtant situé entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Ce paradis nautique ne compte pas moins de neuf plages labellisées Pavillon Bleu près desquelles pratiquer paddle, jet-ski, catamaran ou kite-surf.

#hautesalpes : 312 200 publications / #alpesdehauteprovence : 175 200

@serreponcon

Le lac Vert : 33 100 #lacvert

Situé non loin du lac Blanc, cinquième de ce top, le lac Vert est un autre joyau, tout aussi instagrammable, des environs de Chamonix ! De nombreux sentiers de randonnée permettent de le rejoindre depuis la ville de Passy ou le vieux village de Servoz. Entouré d’arbres, il s’agit d’un site classé qui offre un cadre idéal pour un pique-nique en famille avec vue sur les montagnes. Ses eaux sont d’une transparence inégalée : un miroir naturel de rêve pour les amateurs de photographie.

#passymontblanc : 10 600 publications

@passymontblanc

Le lac du Salagou : 32 400 #lacdusalagou

Entouré de collines aux roches de couleur rouge ou noire et de végétation luxuriante, le lac du Salagou offre un contraste des plus saisissants. Lieu idyllique pour les amateurs de géologie, il fait le bonheur des vacanciers dans l’Hérault qui apprécient ce spectacle depuis les parapentes qui le survolent toute la journée ou depuis les pédalos disponibles à la location. Ce grand site comporte également le cirque de Mourèze, un autre trésor naturel français !

#salagou : 28 800 publications

@destinationherault

Le lac de Gaube : 19 900 #lacdegaube

Fier représentant des Pyrénées, le lac de Gaube se hisse en dixième position de ce classement des lacs français les plus instagrammables ! Pour le contempler, il faut emprunter le GR10 depuis le site du pont d’Espagne, qui compte parmi les Grands Sites Occitanie, mais un télésiège permet également de le rejoindre en un rien de temps. Une fois en haut, un spectacle époustouflant sur le massif du Vignemale récompensera tous vos efforts.

#destinationpyrenees : 78 000 publications / #hautespyrenees : 186 700

@hautespyrenees

20 autres lacs et étangs français incontournables sur Instagram

Si les chaînes des Alpes et des Pyrénées se distinguent dans le haut du classement des lacs et étangs les plus instagrammés, les autres régions françaises où la nature est reine ne sont pas en reste. À commencer par l’Isère avec le lac de Monteynard-Avignonet, qui recueille plus de 8 100 # sur Instagram, et le lac de Paladru, avec 5 500 #. Le Puy-de-Dôme est également mis à l’honneur par les utilisateurs, qui ont mentionné le lac Pavin plus de 15 700 fois et le lac de Guéry plus de 4 800 fois.

Dans l’Est de la France, le lac du Der, entre la Marne et la Haute-Marne, arrive 11e de ce top avec 18 400 mentions. Le lac de Vouglans et le lac de Chalain s’illustrent dans le Jura, avec plus de 9 100 # et 6 100 # respectivement, tandis que le lac de Gérardmer, situé dans les Vosges, est mentionné lui plus de 9 400 fois sur Instagram.

Les régions naturelles de l’Ouest du pays sont également représentées, avec le lac d’Hossegor (5 200 #), dans les Landes, et le lac de Cazaux (4 500 #), situé à cheval sur les Landes et la Gironde. En Bretagne, c’est le lac de Guerlédan qui brille sur Instagram avec 4 700 #.

Deux étangs français s’illustrent également dans le top 30 : l’étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône, mentionné plus de 14 500 fois sur Instagram, et le Grand Étang, sur l’île de la Réunion, avec 6 000 #.