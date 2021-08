« Pelote », l’incroyable matelas Tediber qui veut changer le monde -et vos nuits !

Accueil douillet, maintien ferme… Pelote, le premier matelas éco-conçu de Tediber, allie l’innovation technique de la mousse recyclée aux savoir-faire lainiers traditionnels.

Pelote, le matelas made in France qui veut contribuer à changer le monde

Pour le concevoir, Tediber a fait le tour de France des savoir-faire du Tarn au Limousin, en passant par les Hauts-de-France, l’Auvergne ou encore le Pays Basque, à la rencontre d’éleveurs de moutons, de tapissiers, tisserands, fabricants de matelas et cultivateurs de lin.

Après de 6 mois de recherche et développement, 1 an de tour de France et 10 prototypes, l’incroyable matelas Pelote est né : un matelas éco-conçu haut de gamme, durable et respectueux de l’environnement. Pelote est entièrement manufacturé en France et ses composants, garnissages et housses sont sélectionnés avec soin et proviennent de matériaux biosourcés ou locaux.

« Nous avons créé le matelas Pelote parce que nous voulions contribuer à changer le monde, se réjouit Julien Sylvain, co-fondateur de Tediber. «Conscient de notre responsabilité et des limites de notre planète, nous avons imaginé un matelas composé de matériaux à très faible impact sur l’environnement, naturels ou recyclés, d’une qualité incroyable ».

La confection du matelas Pelote se fait en Auvergne. Celui-ci est composé de 2 parties :

Le socle , composé à plus de 80% de mousse polyuréthane recyclée haute qualité, fabriquée sur place avec des chutes de production de mousses neuves, habituellement jetées. Ce socle apporte un maintien parfait et garantit une excellente longévité au matelas.

, composé à plus de 80% de mousse polyuréthane recyclée haute qualité, fabriquée sur place avec des chutes de production de mousses neuves, habituellement jetées. Ce socle apporte un maintien parfait et garantit une excellente longévité au matelas. La partie en laine française issue de la tonte de moutons situés en Charente. La laine est une matière naturelle de très haute qualité, qui procure un accueil douillet très agréable et une excellente indépendance de couchage. Ses propriétés isolantes et respirantes la rendent confortable été comme hiver. Le travail de la laine est 100% artisanal, chaque geste est effectué par un artisan matelassier lainier, à la main, dans son atelier.

Enfin, une housse cousue en Auvergne recouvre les deux parties. La partie bleue de la housse est en polyester recyclé et la partie supérieure écrue de la housse est en lin français, cultivé en Normandie et tissé dans le Nord de la France.

Un matelas éco-conçu pour des nuits à faible impact environnemental

Pour Pelote, Tediber a utilisé des matériaux à faible impact environnemental, biosourcés, recyclés ou locaux.

Parmi les matériaux biosourcés, la laine est un matériau de qualité à très faible impact carbone. Cependant, la laine est actuellement considérée comme un déchet et elle est peu rémunératrice pour les éleveurs. Avec le matelas Pelote, Tediber contribue à redynamiser la filière laine française.

Le lin qui compose la partie supérieure de la housse de Pelote est un matériau reconnu pour ses propriétés respirantes et absorbantes, ainsi que pour son faible impact environnemental. La culture du lin ne demande que peu de ressources naturelles : elle ne nécessite pas d’irrigation, la pluie de la Normandie et du Nord suffit à sa culture.

Enfin, Tediber innove et utilise des matériaux recyclés ou upcyclés. La mousse polyuréthane recyclée qui compose plus de 80% du socle du matelas est manufacturée avec des chutes de production neuves qui auraient été jetées. La partie bleue de la housse est en polyester recyclé dont la production se fait sans utilisation d’eau ni de PFC. De plus, 100% du tissu est recyclable.

En sélectionnant une laine française issue d’élevages situés en Charente, du lin cultivé et tissé en France et une mousse polyuréthane recyclée produite directement chez son partenaire auvergnat, Tediber privilégie des circuits courts, transparents et limite l’impact du transport de matières premières. Ainsi, la marque estime que les émissions de CO2 liées à la production du matelas Pelote sont divisées par 6 par rapport à un matelas ordinaire.

D’entreprise responsable et solidaire à entreprise à mission

Depuis sa création en 2015, Tediber s’applique à réduire l’impact environnemental de son secteur à travers un certain nombre d’initiatives. Désireuse d’aller plus loin pour soutenir une transition écologique forte, Tediber annonce aujourd’hui devenir Entreprise à Mission et inscrit sa raison d’être et ses engagements dans ses statuts.

« Conscients de notre responsabilité et des limites de notre planète, nous mettons depuis toujours notre amour du détail au service de notre engagement pour réduire notre impact environnemental et avoir un impact social positif », explique Julien Sylvain, co-fondateur de Tediber. « Cette démarche d’amélioration constante et l’ambition d’être acteur du changement nous ont naturellement conduit à adopter de nouveaux statuts pour devenir entreprise à mission ».

Dans ses nouveaux statuts, Tediber définit sa raison d’être : rendre accessible une gamme de produits essentiels pour le sommeil, en cohérence avec la nécessaire transition écologique. Les engagements inscrits par l’entreprise sont au nombre de trois. En premier lieu, Tediber s’engage à poursuivre sa mission pour proposer une offre alternative de produits durables, responsables et vendus au prix juste. Par son deuxième engagement, Tediber souhaite contribuer à la réinvention de ses filières, devenir moteur dans les réponses à la crise environnementale, et avoir un impact social positif. Enfin, Tediber associe ses salariés à la réussite de l’entreprise.

Combien ça coûte ?

L’incroyable matelas Pelote est garanti 10 ans. Comme pour les autres produits de la marque, il est livré gratuitement, en express et sur créneau, partout en France. Le client bénéficie d’un essai de 100 nuits, et le retour est gratuit, si le produit ne convient pas.

Le matelas Pelote est disponible à la commande via le site Tediber et les boutiques de la marque au prix de 950€ pour un format 160×200. Il est disponible en 3 tailles : 140x190cm, 140x200cm et 160x200cm.