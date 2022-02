Immobilier Bretagne : Top départ pour le premier immeuble d’habitation bois R+6

Sur la ZAC Beauregard-Quincé, au nord-ouest de Rennes, le projet immobilier Île Ô Bois pose sa première poutre.

Porté par le promoteur ATARAXIA Promotion, le projet s’inscrit dans une démarche de construction bois innovante et exemplaire en Bretagne. Au total, 111 logements en accession à la propriété. Ils ont tous un point commun : l’ossature et la structure primaire tout en bois.

Le premier immeuble d’habitation bois de 6 étages

Dans le cadre de la dernière tranche opérationnelle de la ZAC Beauregard-Quincé, l’aménageur Territoires a lancé une consultation en 2018. Consultation pour la réalisation de logements en accession libre. Ces derniers devant intégrer une démarche de développement de la filière locale de construction bois.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Construction Bois pour Tous » initié par Rennes Métropole, avec Fibois Bretagne (la filière bois en Bretagne), a retenu ATARAXIA Promotion pour le plus ambitieux des 11 programmes immobiliers.

Ce projet est le premier immeuble d’habitation de cette hauteur en Bretagne. Celui-ci se compose de 111 logements en accession à la propriété, de 72 en collectif (R+6, soit 25m de haut) et de 39 maisons individuelles. Tout en construction à ossature bois (poteaux, poutres, planchers, refends, façades) ils sont répartis sur trois îlots fonciers distincts, qui feront l’objet de trois copropriétés.

Un engagement précurseur pour la construction bois en Bretagne

Conscient que la construction est un élément qui pèse dans l’activité carbonée, la volonté d’ATARAXIA Promotion est d’être le plus éco responsable possible. La construction bois est de plus en plus plébiscitée par les citoyens et encouragée par Rennes Métropole. Ainsi, il s’agit de démontrer qu’une nouvelle voie est possible. Par conséquent, le projet impose de penser « bas carbone » et d’apporter des solutions pertinentes pour produire les logements de demain, à coûts maîtrisés. Avec Île Ô Bois, ATARAXIA Promotion souhaite ouvrir la voie au développement de la construction bois en Bretagne.

« Ce projet pionnier s’inscrit dans une vision urbaine ambitieuse et responsable de la Ville de Rennes, souligne Philippe Clément, chef de projet chez Territoires. Ce type de construction demande un engagement et un investissement humain, financier très fort. Tout est encore à construire avec la filière bois. L’idée est d’avancer collectivement dans une démarche de pédagogie et de reproductibilité. »

S’entourer d’experts de la construction bois

Pour relever ce challenge, ATARAXIA Promotion s’est entourée de partenaires expérimentés dans la construction bois :

architectes,

constructeur,

bureaux d’études spécialisés (bois, acoustique, environnement) et

paysagiste.

Accompagnée par Fibois Bretagne, cette équipe pluridisciplinaire a consacré plus de 3 ans à la conception du projet dans une approche ouverte et transparente. Malgré les aléas et les contraintes dus au contexte sanitaire, l’ensemble des équipes a gardé le cap !

« Nous cherchons à être audacieux et responsables, dans une démarche environnementale que l’on se doit d’adopter, explique Dominique Feuvrier, directeur agence Bretagne ATARAXIA Promotion. Notre société évolue très vite : alimentation, mobilités, qualité de l’habitat sont des enjeux majeurs… Il était important d’être pionnier en s’entourant de partenaires, qui comme nous s’engagent, dans une voie nouvelle avec des savoir-faire et des compétences complémentaires. »

Un projet bas carbone qui répond aux enjeux de santé environnementale

Île Ô Bois a été conçu comme un projet résolument bas carbone. En réponse aux problématiques climatiques, environnementales et de santé, et aux nouvelles normes réglementaires telles que la RE 2020 qui s’impose depuis janvier, ATARAXIA Promotion a mis au coeur de ses priorités les enjeux de transition énergétique et de qualité sanitaire, en faisant la part belle aux matériaux biosourcés.

« C’est pour ATARAXIA Promotion une opportunité d’innover sur les modes de vie, sur l’habitat et sur les procédés constructifs pour diminuer l’impact environnemental de la construction » souligne Dominique Feuvrier.

Le bois et tous les matériaux biosourcés répondent aux attentes d’un habitat sain. En effet, ils régulent naturellement la température et l’humidité intérieures des bâtiments, permettant ainsi de conserver une atmosphère saine, sans développement de moisissures, de bactéries ou de virus.

Le bois, matériau-roi

Pour Île Ô Bois, l’ossature et la structure primaire de l’ensemble des constructions sont intégralement en bois. Matériau isolant, il émet peu de carbone pour sa transformation contrairement au béton et à l’acier. Le bois stocke le carbone absorbé durant la croissance de l’arbre. Effectivement, 1 m3 de bois séquestre 1 tonne équivalent CO2 alors que la fabrication de 1m3 de béton en émet 471 kg !

« Pour Île Ô Bois, on a utilisé le bois lamellé croisé (CLT) qui offre de nombreux avantages comme sa flexibilité, sa légèreté et son aspect naturel très esthétique. Il permet également une rapidité incomparable d’exécution en matière d’assemblage et de construction qui réduit le temps de chantier. Les panneaux sont découpés et préassemblés directement chez le constructeur, Belliard. C’est un chantier sec, plus propre, moins bruyant. » précisent les architectes Christine Tanguy et Patrick Liard, du cabinet Liard et Tanguy à Rennes.