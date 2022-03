Dominique Boussuge (Institut International des Experts) : Pathologies du bâtiment, les balcons

Mon Podcast Immo reçoit Dominique Boussuge, Présidente de l’Institut International des Experts.

Dominique Boussuge est experte technique et scientifique en ouvrages bâtis et ouvrages d’arts et pathologiste internationale. Elle aborde aujourd’hui les risques liés aux balcons, qui s’effondrent selon elle souvent en France.

Comment éviter cela, que faire pour protéger son balcon et quelle est la véritable différence entre un balcon et une terrasse ? Les réponses dans cet épisode de Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Quelle est la différence entre un balcon et une terrasse ?

Dominique Boussuge : Le balcon est en encorbellement, il est suspendu dans le vide et la terrasse est reliée à la terre. L’étymologie du mot est importante, terrasse commence par terre donc c’est relié à la terre. On n’a jamais vraiment eu d’effondrement de terrasses car les murs viennent tenir la construction alors que le balcon lui est en sailli de la façade donc là on a plus de risques.

Mon Podcast Immo : Que dois-je regarder en premier sur un balcon en cas d’achat ?

Dominique Boussuge : En premier, il faut regarder s’il y a des fissures parallèles au sol sur la façade, celles-ci sont dangereuses. Ou alors quand on est en sous face de la dalle, regarder les fissures perpendiculaires. Aussi il faut regarder le nez du balcon qui s’effrite aux angles, c’est un marqueur d’instabilité à l’ouvrage.

Mon Podcast Immo : Quels sont les principaux défauts de construction d’un balcon ?

Dominique Boussuge : Au départ c’est le défaut d’enrobage des aciers. Le fer doit être enrobé de béton pour éviter qu’il ne rouille et parfois les maçons n’enrobent pas assez les aciers. Pourtant cela relève des règles BAEL, ce sont des règles complexes de calcul, qu’ils ne connaissent pas ou très peu. Ensuite, lorsque les maçons construisent les balcons, il y a le positionnement des aciers à l’intérieur de la dalle et la hauteur de l’acier qui sont rès importantes. Il faut reconnaître que c’est compliqué pour un maçon d’enrober le fer entre 4 et 6cm pour enrober le fer à partir du haut du dallage.

Mon Podcast Immo : Ne serait-ce pas le rôle de l’architecte ou du maître l’œuvre de vérifier cela ?

Dominique Boussuge : C’est plutôt celui de l’ingénieur structure car cela relève de son champ de compétences.

Mon Podcast Immo : Quels sont les défauts d’entretien d’un balcon ?

Dominique Boussuge : Dès que l’on voit une fissure sur un balcon, on doit de suite la reboucher avec du mortier à retrait compensé pour éviter que l’humidité ou l’air ne rentre à l’intérieur. En effet, si l’humidité rentre il peut y avoir un effet de gel qui peut faire exploser le béton et rendre le fer apparent. Alors qu’à moindre coût on peut venir le faire réparer et on ne le fait pas.

Mon Podcast Immo : Avez-vous une dernière recommandation ?

Dominique Boussuge : Le mieux c’est de faire une terrasse. Il faut également penser à l’étanchéité des balcons car ce n’est pas une obligation mais l’eau qui s’infiltre vient aussi fragiliser la structure.