Nomination : Friederike Hoberg, nouvelle Heard of German Office de Covivio

Covivio, acteur immobilier de référence en Europe avec un patrimoine de 27 Md€, va accueillir Friederike Hoberg en qualité de Head of German Offices. Elle intègre à ce titre le Comité Exécutif du groupe.

Après avoir effectué une grande partie de sa carrière chez Commerz Real à la tête de la filiale France, Friederike Hoberg, 45 ans, diplômée de la Freie Universität de Berlin et de l’ESCP Business School, dirigera l’activité Bureaux de Covivio en Allemagne. Basée à Berlin, elle sera en charge de la gestion d’actifs, du développement et de l’investissement pour l’activité bureau. Elle sera rattachée à Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio. Ainsi, Friederike Hoberg aura pour objectif de déployer en Allemagne la même stratégie créatrice de valeur déjà mise en œuvre en France et en Italie.

Cette stratégie repose sur les piliers suivants :

Centralité, en développant nos projets dans les meilleures localisations, près des hubs de transports, dans des quartiers vivants et attractifs

Qualité, en concevant des bureaux alliant flexibilité, bien-être, services, performance collective et environnementale

Sur-mesure, en proposant des espaces et des expériences spécifiques à chaque client, en lien avec la culture et les codes de chaque entreprise.

Le tout grâce à une approche conseil personnalisée et à une relation client axée sur la satisfaction des utilisateurs.

« Je suis ravi d’accueillir Friederike Hoberg. A l’heure où l’immobilier de bureaux s’affirme encore davantage comme un levier stratégique de transformation pour les entreprises, Covivio se mobilise au quotidien pour accompagner ses clients dans leurs réflexions, afin de leur proposer des immeubles et services toujours plus adaptés et performants. Pour répondre à cet objectif, l’expérience et le profil européen de Friederike seront un réel atout pour Covivio. », précise Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.