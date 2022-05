+50% de croissance : RESIDENCES IMMOBILIER confirme son leadership dans l’immobilier de luxe

Le portail prestige du groupe Stratégie Media Conseil affiche une très forte croissance, a séduit 150 nouveaux clients ces derniers mois et enregistre un taux de fidélité exceptionnel de 99%. Jean-Pierre Cohen fondateur du support il y a presque 30 ans nous livre ses futurs projets.

Aujourd’hui, quel est le positionnement de Résidences Immobilier parmi tous les acteurs du marché ?

Jean-Pierre Cohen : Depuis 1994, via le magazine, Résidences Immobilier s’est positionné sur le segment de l’immobilier de prestige et de luxe en ciblant des acquéreurs au potentiel d’achat exceptionnel. La plateforme web nous a permis d’élargir notre audience vers l’international qui représente 50% des visiteurs et des leads transmis à nos clients. Depuis, nous sommes devenus leader de l’immobilier de prestige et de luxe en France avec nos 18 millions de visiteurs.

Comment expliquez-vous votre forte croissance ?

Jean-Pierre Cohen : Tout simplement par la qualité des contacts que nous procurons à nos clients qui voient en nous un partenaire sérieux et incontournable pour leur business. La preuve en est, depuis le début de l’année, nous ne perdons aucun client : le graal de tout portail immobilier. Et comme depuis 2 ans de nombreuses agences immobilières nous rejoignent, notre croissance accélère encore plus vite.

Quelles sont vos secteurs d’influence ?

Jean-Pierre Cohen : Paris est désormais devenu notre 1er marché en nombre de clients mais également en nombre de leads. Avec le retour des acquéreurs internationaux, la demande explose sur le marché Parisien et sur la Côte d’Azur où nous conservons notre hégémonie de par notre historique, puisque nous avons démarré dans le Sud. Référent dans le Var et la Provence, nous sommes devenus incontournables dans le Sud-Ouest, autre place forte de l’immobilier de prestige.

Quelles sont vos prochaines étapes ?

Jean-Pierre Cohen : Via notre magazine, nous préparons un numéro Collector consacré à l’ultra luxe dans l’immobilier. La sortie est prévue pour le 07 juin, elle sera accompagnée d’une soirée de lancement sur la croisette à Cannes et d’une 2ème soirée au pied de la Tour Eiffel. Nous donnerons la parole aux personnalités incontournables de l’immobilier de luxe en France.

Nous travaillons également sur un service-sur-mesure destiné à qualifier des leads vendeur via notre plateforme interne d’appel téléphonique. Dans l’univers du Luxe, le service est essentiel et il doit être irréprochable. Quand on travaille avec des porteurs de projet à plusieurs millions d’euros, nous devons leur offrir une attention cinq étoiles. Ce sera un gain de temps précieux pour nos clients, puisqu’ils ne recevront que des contacts sérieux.

Il y a quelques mois vous annonciez le l’ouverture de Maisons & Appartements Paris, vous en êtes où ?

Jean-Pierre Cohen : Depuis mars, nous avons ouvert Maisons & Appartements sur Paris, portail complémentaire de Résidences Immobilier sur le segment des produits intermédiaires et intermédiaires supérieurs, et pour l’instant c’est un franc succès !

Avec presque 200 agences partenaires conquises en un mois et des performances en termes de leads plutôt encourageantes, nous avons désormais des statistiques qui illustrent notre efficacité sur Paris et qui vont nous permettre de séduire de nouveaux clients.

Notre promesse c’est de faire de belles ventes et vite !

Avec une moyenne de 50 leads par agence sur Paris, la plupart de nos clients ont déjà signé leur premier compromis dès les premiers mois.

Votre positionnement Premium est un sérieux avantage sur ce marché ?

Jean-Pierre Cohen : Bien évidemment, avec près de 54 millions de visiteurs cumulés entre Maisons & Appartements et Résidences Immobilier, nous avons toujours travaillé une cible à fort pouvoir d’achat qui génèrent des honoraires conséquents aux agents immobiliers.

Avec nous, le retour sur investissement est garanti dès la première vente.