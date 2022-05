Immobilier Le Havre : CARRERE inaugure KUBIC, une résidence géométrique de 74 logements

CARRERE inaugure le premier programme résidentiel livré de la ZAC Dumont d’Urville (Le Havre), une résidence « KUBIC » composée de 74 logements.

KUBIC, 1ère opération résidentielle de la ZAC Dumont d’Urville

Dans le quartier Saint-Nicolas, au Havre (76), CARRERE inaugure KUBIC. C’est un ensemble de trois bâtiments totalisant 74 appartements, dont 20 logements sociaux. Il a été dessiné par le cabinet Franc Architectures – Agence Jean Amoyal. Ainsi, KUBIC constitue le premier programme résidentiel livré de la ZAC Dumont d’Urville, créée en 2015.

La ZAC se situe sur le port du Havre. Elle s’intègre ainsi au Programme de Rénovation Urbaine (PRU). Programme mené en partenariat avec l’ANRU. Ce dispositif permet de pratiquer des prix de vente avec une TVA réduite à 5,5 %. Et cela auprès de primo-accédants, éligibles aux « prix maîtrisés ».

Un ensemble urbain entre passé et modernité

C’est avec une attention toute particulière que ce projet a été réfléchi. Une insertion en cœur d’ilot, s’imbriquant dans un ensemble urbain entre bâtisses du passé et modernité.

Afin d’en faire le lien, ces 3 bâtiments de 4 à 5 niveaux, aux formes résolument géométriques, disposent d’un ensemble harmonieux de matériaux faits de béton matricé, de plaquettes de terre cuite, d’enduit lisse (gratté fin) de teinte claire, le tout proposant un rythme de contrastes qui participe au style urbain havrais de la bâtisse.

Sur la façade Nord, ils ont réalisé une loggia décorative. Elle est ainsi en bardage lisse métallique, de couleur jaune or et complète le jeu chromatique de l’ensemble. En effet, ces différentes textures des façades, les alternances d’ouvertures avec ou sans balcons et les terrasses, accentuent le parti pris graphique de cette réalisation à l’esthétique contemporaine.

« Une place importante a été consacrée à la végétalisation du lieu en apportant aux toitures et aux terrasses des végétaux aux essences multiples, un jardin en son cœur, rappelant les célèbres Jardins suspendus dans l’enceinte de l’ancien fort de Sainte- Adresse, point dominant du Havre. Cet ensemble a contribué à imposer une circulation apaisée au cœur du site favorisant l’usage des modes doux par l’aménagement de cheminements piétons et d’itinéraires cycles dédiés tout en proposant plus de 200 places de stationnement sur l’espace public et une place par logement en son sein. » complète Jean Amoyal, Architecte D.E.S.A.