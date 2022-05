Nomination : Virginia Bernoux, nouvelle Présidente du Directoire du Groupe OGIC

Le Conseil de Surveillance d’OGIC, sur proposition de son Président, Vincent Ménez, a nommé Virginia Bernoux, au poste de Présidente du Directoire pour succéder à Mireille Vernerey.

Virginia Bernoux succède à Mireille Vernerey à la présidence d’Ogic

Vincent Ménez, Président du Conseil de Surveillance d’OGIC, a déclaré, » Le Conseil tient d’abord à remercier chaleureusement Mireille Vernerey, dont les qualités de manager ont permis à OGIC de traverser la crise du Covid-19 en préservant son ADN et en renforçant son engagement sociétal, permettant de tirer immédiatement parti du rebond qui a suivi. Pour lui succéder, les membres du Conseil ont unanimement accordé leur confiance à Virginia Bernoux pour prendre en main les destinées d’OGIC. Forte de sa grande expérience du métier de la promotion immobilière et de sa connaissance acquise depuis deux ans, de l’entreprise et de ses équipes, Virginia Bernoux possède toutes les qualités requises et les atouts pour accélérer la croissance rentable d’OGIC. »

Virginia Bernoux au directoire d’OGIC depuis 2020

Elle est entrée en 2020 chez OGIC en qualité de Directrice Générale Logements, Grands Projets et Innovation. Ainsi, Virginia Bernoux, a pu, au cours de ces deux années au sein du directoire, appréhender toutes les composantes du groupe. Elle a également préparé ce passage de témoin avec Mireille Vernerey. Cette dernière étant appelée à d’autres fonctions au sein des instances de gouvernance d’OGIC.

Âgée de 50 ans, Virginia Bernoux est Ingénieure diplômée de l’INSA Lyon en génie civil et urbanisme. Elle débute sa carrière dans la maîtrise d’ouvrage déléguée et l’assistance à maîtrise d’ouvrage à Lille. Elle a ensuite occupé successivement plusieurs postes. Notamment celui de responsable développement chez Eiffage Immobilier. Puis celui de directrice régionale au sein d’Akerys Promotion. Enfin elle rejoint Cogedim en 2007 en tant que Présidente du Grand Lyon puis Présidente des Régions Est. Avant d’intégrer OGIC en 2020, elle était Directrice Générale Nord Est chez Kaufman & Broad. Par son parcours professionnel, elle incarne une expertise complète et transversale des métiers de la promotion immobilière.

Des engagements RSE sans dogme

Virginia Bernoux est appelée à conduire l’évolution et le développement du groupe dans tous ses secteurs d’actions. Ainsi, elle pourra compter sur la collaboration d’une équipe soudée et expérimentée avec qui elle travaille depuis deux années.

Elle indique que « OGIC peut compter sur des équipes et des managers engagés et de grand talent. Je continuerai de nourrir notre dynamique collective de développement dans le résidentiel. Le tout grâce à une couverture territoriale en adéquation avec l’évolution des attentes et des besoins de nos clients. L’immobilier d’entreprise est également un socle pour OGIC. Ainsi, nous capitaliserons sur notre savoir-faire historique en restructuration tout en élargissant notre champ d’action en Régions. »

« Je souhaite continuer à tracer ce chemin de progrès permanent jalonné par nos engagements RSE, sans dogme et en restant résolument tournée vers l’avenir, conclut Virginia Bernoux. Enfin, je désire accélérer la transformation nécessaire de nos métiers avec enthousiasme et humilité. C’est ainsi que nous réussirons à construire une ville durable, apaisée et accessible à tous.«