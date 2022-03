Nomination : Hélène DELAUNAY élue Vice-Présidente Corporate REALITIES

Le Groupe REALITES nomme Hélène DELAUNAY Vice-Présidente en charge du Corporate. Elle siégera au Conseil d’Administration du Groupe.

Structuration de la gouvernance du Groupe

Après les nominations, en 2021, de Thomas LIERMAN au poste de Vice-Président Maîtrise d’Ouvrage et Christophe de BREBISSON en tant que Vice-Président Maitrise d’Usage, le Groupe REALITES poursuit la structuration de sa gouvernance avec la nomination d’Hélène DELAUNAY au poste de Vice-Présidente Corporate.

Diplômée d’Audencia Nantes, majeure Finance de marché en 2001, Hélène DELAUNAY a évolué au cours de ces 20 dernières années dans des environnements professionnels exigeants, à l’international, et dans des secteurs d’activité variés.

» Nous sommes toujours en quête de personnalités de grand talent pour incarner nos métiers et la nomination d’Hélène DELAUNAY s’inscrit dans la poursuite de la structuration de la gouvernance du Groupe. Le Corporate de REALITES est très fort son action est mise au service du business. Dans une période de forte croissance et de transformation, l’action d’Hélène DELAUNAY va permettre d’accélérer les synergies entre nos activités. C’est ainsi que nous continuerons d’anticiper les défis que nous continuerons de relever dans les prochaines années, au service des territoires et de leurs habitants. » commente Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du Groupe REALITES.

À propos d’Hélène Delaunay

Elle débute sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, d’abord chez PwC Audit en tant qu’auditeur financier dans l’Industrie, puis chez PwC Consulting en tant que Manager spécialisé dans l’amélioration de la performance des entreprises.

Elle devient ensuite Contrôleur Interne Europe de la division Europe du groupe nord-américain Myers Industries Inc. dans le secteur de la plasturgie, puis Responsable Financier Monde au sein du cabinet d’avocats d’affaires international Dentons (ex-Salans).

En 2011, Hélène DELAUNAY intègre le groupe nord-américain Thermo Fisher Scientific, leader mondial au service de la Science, coté en bourse à New-York. Directeur Financier pour la France puis pour l’Europe, elle occupait depuis un an la fonction de Directeur Financier Monde, en support aux projets de transformation de l’activité Service du Groupe. Chef d’établissement du site commercial de Saint-Herblain en parallèle de ces activités en finance, Hélène DELAUNAY est une experte de la conduite du changement.

Son rôle au sein du Groupe REALITES

Vice-Présidente de REALITES en charge du Corporate – un poste nouvellement créé – elle supervisera et animera l’ensemble des fonctions support du Groupe (capital humain, juridique, finance, communication et marketing, achats, système d’information, services généraux, RSE et R&D, soit 200 collaborateurs) en appui de Yoann CHOIN-JOUBERT, Président- Directeur Général.

« Je remercie Yoann CHOIN-JOUBERT pour la confiance qu’il me témoigne. Je rejoins REALITES pour apporter mes compétences acquises depuis 20 ans au sein de grands groupes internationaux et animer le Corporate comme un véritable partenaire du développement de nos activités en Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’usage. Je perçois également un grand potentiel dans le positionnement RSE du Groupe, auquel je crois beaucoup. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Groupe et j’ai de l’énergie à revendre pour relever ce nouveau défi ! » s’exclame Hélène DELAUNAY, Nouvelle vice-Présidente Corporate.