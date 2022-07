Coup de froid sur le crédit : Des taux moyens proches de 2%

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 29 juillet 2022

Une fois encore, et selon une tendance qui se maintient depuis plus de 6 mois, les taux de crédit immobilier moyens sont, toutes durées confondues, en hausse par rapport au mois dernier. Ce mois-ci l’accélération de la remontée des taux est encore plus forte, avec plus de 16 centièmes de hausse sur toutes les durées pour les dossiers montés.

Ainsi, en juillet, les clients CAFPI ont pu emprunter en moyenne à 1,48% sur 15 ans contre 1,29% le mois dernier (+ 19 centièmes) ; 1,58% sur 20 ans contre 1,42% le mois dernier (+ 16 centièmes) et 1,75% sur 25 ans contre 1,57% le mois dernier (+ 18 centièmes).

Selon les taux affichés actuellement par les partenaires bancaires des courtiers dans certaines régions, les meilleurs profils peuvent obtenir des taux très attractifs, encore en-dessous de 2%. Ainsi, pour les très bons profils, les taux affichés sont à 1,30% sur 15 ans contre 0,90% le mois dernier (+ 40 centièmes) ; 1,45% sur 20 ans contre 1,10% sur 20 ans le mois dernier (+ 35 centièmes) et 1,55% sur 25 ans contre 1,30% sur 25 ans (+ 25 centièmes).

Le taux de l’OAT 10 ans qui avait atteint 2,39% début juin est redescendu à 1,61% (son niveau de mai) au moment où nous écrivons ces lignes.

Relèvement des taux directeurs par la BCE : Une action insuffisante pour enrayer l’inflation

Jeudi 21 juillet, la Banque Centrale européenne (BCE) a annoncé un relèvement de ses taux directeurs de 0,50%, mettant ainsi fin à l’ère des taux négatifs connue depuis 2014.

Cette hausse ne suffira malheureusement pas à lutter contre la spirale inflationniste engagée depuis plusieurs mois. Cette décision condamne les pays de la zone euro à une dépréciation de leur monnaie face au dollar (- 14% sur un an). Les prochains mois seront déterminants pour le futur de la politique monétaire européenne.

Un gel progressif des crédits immobiliers

Tous les indicateurs du crédit sont au rouge : les taux poursuivent leur rapide remontée et le montant des crédits accordés est en baisse (- 12,5% au deuxième trimestre, en glissement annuel), selon les derniers chiffres du Crédit Logement. Ce dernier prévoit également un recul de 15% en 2022 pour la production de crédit (offres acceptées).

Sur le terrain, les courtiers observent un gel progressif des crédits immobiliers. Depuis le début du mois, c’est 1 dossier sur 2 qui connaît des difficultés à cause du taux d’usure ! Celui-ci est de 2,57% pour les prêts à 20 ans ou plus mais il convient cependant de rappeler qu’il comprend les frais de prises de garanties, les frais de dossier et le coût de l’assurance-emprunteur. De nombreux réseaux bancaires se sont mis ouvertement sur le banc de touche plutôt que de prêter à perte.

Les délais bancaires retrouvent leur niveau de mai

Malgré la période estivale, les partenaires bancaires font mieux que le mois dernier pour confirmer leurs propositions commerciales. Il leur faut 18 jours en moyenne, contre 20 jours le mois dernier.