Les Agences de Papa : 6 millions de dollars de token Sity pour le metaverse immobilier Versity

Temps de lecture estimé : 3 min

6 000 000 $ de token Sity pour le 2e round de l’ICO Versity

Lancé en plein « bear market », le 2e round de l’ICO de Versity® avait pour objectif de lever 1.250.000 $

de token Sity®. Un pari ambitieux, dans un contexte difficile. L’engouement suscité par le projet lors du premier round et les ventes privées (4.775.000$ de token Sity® réservés) s’est en effet largement confirmé. Versity® enregistre aujourd’hui plus de 6.000.000$ de token Sity® réservés.

Le 3e round de l’ICO est lancé

Pour le 3e round de son ICO, ce ne sont pas moins de 3.600.000$ de token Sity® que pourront se

partager les investisseurs du premier métaverse immobilier européen mêlant le monde virtuel à

l’économie réelle sur le site versity.io.

Versity® influenceur immobilier européen

Grâce à une stratégie d’influence et de communication parfaitement menée, les comptes Twitter et Telegram VERSITY® atteignent en effet des records d’audience avec plus de 100 000 abonnés faisant de Versity® le plus important influenceur immobilier européen.

Les Agences de Papa sélectionnée par le Crédit agricole et Klein Blue Partners

La réussite des premiers rounds de l’ICO du projet Versity®, premier métaverse immobilier européen, a contribué à hisser Les Agences de Papa dans le cercle très fermé des 22 Proptech françaises à suivre en Recherche et Transaction immobilières par Klein Blue Partners, en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole.

« Nous étions convaincus de l’intérêt qu’allait susciter notre ICO et ça se confirme. Le succès de ce

deuxième round dans un contexte de marché aussi défavorable confirme sa valeur ajoutée pour tout le

secteur immobilier et bien au-delà. Nous remercions l’ensemble de nos actionnaires, mais aussi tous les

investisseurs de la communauté, qui vont nous permettre de développer le premier métaverse

européen dédié à l’immobilier« , explique Frédéric Ibanez, PDG & cofondateur des Agences de Papa, porteur du projet Versity®.

Versity® à l’honneur à « Rent », le premier salon de l’immobilier

Le salon RENT à Paris a réuni les principaux acteurs de l’immobilier avec plus de 12 000 visiteurs. Lors de cet évènement Versity® a été mis aux avant-postes comme LE métaverse de référence par les

professionnels aux côtés de Meta et Microsoft.

Un POC (preuve du concept) très attendu par la communauté

Versity® est sur le point de mettre en ligne sur les réseaux sociaux son POC (Proof of Concept).

« Un POC qui séduira, c’est sûr, une communauté avertie qui ne cesse de grandir, ajoute Nicolas Fratini, cofondateur des Agences de Papa et porteur du projet Versity®. Ce résultat est l’aboutissement d’un travail acharné de l’ensemble de nos équipes. Depuis le lancement, l’équipe s’est largement étoffée. Des experts du Web3 et de la 3D nous ont rejoint et nous permettent aujourd’hui d’afficher des ambitions encore plus grandes. »

Pour en savoir plus sur les modalités de l’ICO, c’est ici : Livre Blanc Versity