Coup de frein pour l’immobilier britannique en novembre

La hausse de l’immobilier sur un an a ralenti à 4,7% en novembre, contre 8,2% le mois précédent, le prix moyen d’un logement s’établissant désormais à 285.579 livres, selon ces données publiées mercredi.

Sur un mois, les prix ont reculé de 2,3% entre octobre et novembre, la chute mensuelle « la plus importante observée depuis octobre 2008 et la troisième baisse d’affilée« , relève Kim Kinnaird, directrice des crédits immobiliers chez Halifax, citée dans le communiqué.

Après une flambée du marché immobilier britannique avec la pandémie – les prix ont grimpé de 19% depuis mars 2020, selon les données du groupe immobilier -, « un ralentissement était attendu », surtout compte tenu des perturbations économiques qui frappent le pays, ajoute Mme Kinnaird.

Les experts du secteur s’attendent à une contraction des prix de l’immobilier sur un an l’an prochain.

Des projets retardés

Conséquence, les projets immobiliers sont retardés. « De nombreux acheteurs potentiels attendent que les taux hypothécaires se relâchent et que les prix des maisons baissent davantage l’année prochaine avant de relancer leurs recherches immobilières« , selon Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investors.

Le Royaume-Uni a vu son activité économique se contracter au troisième trimestre, et selon de nombreuses prévisions le pays est déjà entré dans une récession qui se prolongera en 2023. L’inflation, qui a dépassé 11% sur un an, est au plus haut en plus de 40 ans.

En outre, les taux des crédits immobiliers ont grimpé ces derniers mois, conséquence notamment des hausses régulières du taux directeur de la Banque d’Angleterre pour enrayer l’inflation.

Ils ont aussi bondi récemment (avant de redescendre un peu) dans le sillage des taux d’emprunt de l’Etat britannique, qui avaient pâti d’annonces budgétaires massives et mal chiffrées de l’éphémère gouvernement de la Première ministre Liz Truss, presque entièrement annulées depuis.

Normalisation du marché

Après avoir tourné autour de 2% ces dernières années, les taux immobiliers sont désormais à environ 6% pour les taux des emprunts de 2 à 5 ans, selon le site de données financières Moneyfacts.

Mais pour Kim Kinnaird, d’Halifax, il s’agit « peut-être d’un processus de normalisation du marché », qui a connu ces dernières années « certaines des plus fortes hausses de prix de l’immobilier jamais vues » dans le pays.