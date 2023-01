Immobilier : La rénovation, une habitude ancrée dans la routine des propriétaires ?

Plus que jamais, « la maison » est devenue le refuge. On aime être chez soi, s’y sentir bien, y passer du temps en famille ou entre amis. Alors que la crise du COVID-19 a réveillé le désir de prendre soin de son bien, bon nombre de Français ont pris goût aux travaux et à la rénovation. Peut-on pour autant dire que la rénovation est devenue une habitude ancrée dans la routine des propriétaires ? SeLoger décrypte ces nouveaux comportements à travers une étude sur les habitudes rénovation des propriétaires et mesure l’impact des travaux sur la valeur des biens.

La rénovation, une tendance plébiscitée par les Français

Rénover son bien signifie réhabiliter des espaces de vie en y effectuant de gros ou de plus petits travaux, mais toujours avec un objectif : entretenir et améliorer son logement.

Cette tendance à la rénovation, propulsée pendant la pandémie, est largement répandue parmi les propriétaires qui déclarent pour les 2/3 préférer rénover leur appartement plutôt que d’acheter ou de vendre. Un choix à mettre en lumière avec la durée moyenne d’amortissement puisqu’il faut désormais 8 ans pour rentabiliser l’achat de son bien en France.

Face à l’inflation, ils sont par ailleurs nombreux à privilégier l’économie puisque 32% d’entre eux prévoient d’effectuer leurs travaux seuls ou avec des amis.

« On constate que les Français aiment rénover, certes, mais seulement lorsqu’ils considèrent que c’est le bon moment pour eux : lorsqu’ils ont le temps (pour 35% des interrogés) et quand ils en ont les moyens (pour 26% d’entre eux). Les rénovations sont, sans grande surprise, réalisées pour améliorer l’esthétique des logements (dans 68% des cas), mais aussi pour renforcer l’isolation dans près d’1 cas sur 2 (45%). Ce dernier choix semble particulièrement intéressant dans le contexte actuel de recherche d’économies d’énergie et de réduction de l’empreinte carbone », déclare Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de SeLoger.

La rénovation et les Français : quand miser sur le présent est un pari gagné sur l’avenir

Les rénovations de biens, au-delà d’une amélioration du confort quotidien, sont aussi motivées par une plus-value immobilière potentielle. En effet, en moyenne, à Paris, acquérir un appartement rénové fait augmenter le prix de ce bien de +6,1% (comparé à un bien avec des caractéristiques équivalentes et un état standard) et de +11,6% pour les 10 plus grandes villes françaises.

« Rénover un bien est une mise sur le présent qui peut avoir un impact majeur sur le futur. Cette réalité est visible sur tous les biens, quelle que soit leur localisation. En 2022, on constate que le prix d’un appartement standard à Paris est de 10 312€/m² en moyenne contre 10 941€/m² pour un bien rénové et 9 624€/m² pour un appartement à rénover. Ainsi, pour un appartement de 40m², il y a une différence de prix de 25 000€ entre un appartement rénové et un appartement standard équivalent. Rénover permet donc une belle plus-value sur la valeur du bien et c’est aussi un atout indéniable pour faciliter la revente. Attention toutefois à prendre en compte toutes les dépenses liées aux travaux, qui peuvent parfois dépasser la plus-value», analyse Barbara Castillo Rico.

La rénovation, une tendance qui va perdurer en 2023

Rénover est une habitude désormais ancrée dans le quotidien des Français et il s’agit d’une routine qui a vocation à s’inscrire durablement. En effet, 63% des propriétaires prévoient de réaliser des travaux en 2023.

Les espaces priorisés : la salle de bain tire son épingle du jeu (32% des travaux), suivie de près par la cuisine (28%), la chambre (26%), la pièce de vie (24%) et, plus surprenant, le jardin / balcon (22%). Les travaux demeurent ciblés puisque seulement 17% des travaux concernent l’ensemble du logement.

« Une pièce telle que la salle de bain, souvent utilisée, parfois malmenée entre dégâts des eaux, humidité etc., doit être entretenue de façon régulière et les propriétaires l’ont compris. C’est d’ailleurs une pièce très regardée lors des visites et la rénover est un véritable atout. La surprise vient du jardin / balcon. En effet, le confinement a réveillé chez les Français l’envie d’être plus souvent dehors ou du moins de manière plus confortable. On sait aussi qu’un extérieur est un véritable « plus » pour déclencher le coup de cœur », explique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez SeLoger

En termes de budget dépensé pour leurs rénovations, les ressources des Français s’avèrent disparates : si 25% des propriétaires prévoient un budget au-delà des 10 000€, plus de la moitié des Français (53%) prévoient toutefois un budget inférieur à 5 000€, et 16% en dessous de 1 000€.

« Avec les transformations qui sont en train de s’opérer et notamment les défis énergétiques auxquels nous sommes et serons confrontés à l’avenir, nous pouvons considérer que bon nombre de propriétaires devront passer par la case travaux en 2023. Tantôt pour embellir, tantôt pour entretenir et parfois par nécessité. Cette tendance est donc devenue une habitude pour les Français, motivés par l’envie et le besoin d’améliorer leurs conditions de vie. En 2023 elle pourrait devenir un impératif afin de pallier les mutations socio-économiques importantes que nous sommes en train de traverser et qui auront un impact considérable sur le quotidien des Français », conclut Barbara Castillo Rico.

Méthodologie : L’étude s’appuie sur plus de 3 millions d’annonces d’appartements et maisons publiées sur le site SeLoger entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2022. Prix SeLoger – décembre 2022