Immobilier à la montagne : Les prix s’envolent dans les stations de ski les plus huppées des Alpes

L’activité immobilière reste soutenue dans les stations prestigieuse de haute montagne. Chamonix, Méribel, Megève et Courchevel continuent d’attirer une clientèle d’acquéreurs fortunés qui font grimper les prix selon Sotheby’s International Realty.

Au point qu’ Alexander Kraft, Président du réseau d’agences immobilières de prestige envisage de nouvelles implantations à la montagne : « En plus des agences de Chamonix, Chamonix/Argentière, Méribel, Megève et Courchevel, notre réseau va prochainement ouvrir plusieurs stations de haute altitude qui viendront encore renforcer notre présence dominante dans les Alpes ».

Chamonix : 12 000 à 13 500 euros le mètre carré en moyenne

Chamonix est traditionnellement la station la plus familiale et la plus sportive parmi les marchés de montagne d’exception en France. Depuis 5 ans, cette station ne cesse de monter en gamme et d’attirer une clientèle de plus en plus prestigieuse. Bien que la clientèle soit majoritairement française et européenne, elle accueille de plus en plus d’acheteurs étrangers venant de Suisse, du Royaume-Uni et de Dubaï. De plus, depuis quelques mois les clients américains sont de retour.

Cette tendance observée depuis quelques années continue cette saison 2022-2023, le marché local est toujours aussi dynamique et les biens restent très peu de temps sur le marché avant de trouver leurs nouveaux acquéreurs. Ce succès s’explique par la diversité en termes d’activité et de produits proposés : la station a la particularité d’offrir la possibilité de skier sur les trois pays que sont la France, l’Italie et la Suisse, grâce à un pass unique. Français et étrangers s’y rendent autant en haute saison pour le sport d’hiver que pour profiter de la nature verdoyante et des tous les attraits de la montagne l’été.

« La diversité de notre offre nous permet de contenter le plus grand nombre : nous avons autant de beaux appartements à 1,5 million d’euros que des biens exceptionnels à 20 millions d’euros. En moyenne pour un bien de prestige bien placé d’environ 150 m2 avec de belles prestations, il faut compter entre 12 000 et 13 500 euros du m² », explique Lionel Thomas, directeur des agences Chamonix Sotheby’s International Realty et Chamonix/Argentière Sotheby’s International Realty.

Vendu : Chalet « BROOK », entre 2 750 000 € et 3 500 000 €

Ce chalet de 207 m2 construit dans les années 1950 a été entièrement rénové en gardant le charme du traditionnel chalet de montagne avec des matériaux récents. Sur un terrain de 3057 m² situé sur les hauteurs du secteur privilégié des Praz en bordure de forêt, il bénéficie du calme et d’une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Sur 3 niveaux, il comprend 1 grande entrée, 1 salle à manger, 1 cuisine américaine entièrement équipée, 1 salon avec baie vitrée et 1 cheminée, 1 chambre parentale en suite avec une salle de bains, 4 chambres doubles, 1 pièce pouvant servir de bureau, 2 salles de bains, 1 buanderie et de nombreux rangements. Il est entouré d’une superbe terrasse, d’un jardin orienté sud et d’un jardin orienté ouest pour profiter des belles soirées d’été. En annexe, il compte un jacuzzi, un garage et un parking.

Megève : 20 000 à 25 000 euros le mètre carré pour un bien prémium

Megève reste une des stations de ski haut de gamme préférée notamment des Parisiens et des acheteurs étrangers. Les stocks y sont limités et les prix en perpétuelle augmentation : le marché est contrasté avec peu de nouveaux programmes neufs, et donc peu de biens disponibles à la vente. Une demande soutenue combinée à une offre distribuée au compte-goutte débouchent invariablement sur des prix élevés. Un bien haut de gamme bénéficiant d’un emplacement premium se négocie aujourd’hui entre 20 et 25 000 € du m².

Megève est une station-village bénéficiant d’une fréquentation et d’une activité 10 mois sur 12. Cette atmosphère propre à Megève attire une clientèle internationale tout au long de l’année. L’hôtellerie est au beau fixe avec des établissements de renom qui drainent une clientèle haut de gamme. Il en est de même pour les grandes marques qui se pressent à Megève. L’offre de services est conséquente et particulièrement qualitative. « Notre clientèle franco-suisse, présente tous les week-ends, assure une récurrence salvatrice qui est moins impactée par les phénomènes extérieurs comme peuvent l’être certains marchés qui dépendent plus de la clientèle internationale», ajoute Olivier Roche, directeur de Megève Sotheby’s International Realty.

Concernant le marché de la location, Megève connaît un succès grandissant. « C’est d’ailleurs le marché le plus dynamique de l’arc alpin et nous n’avons noté aucun ralentissement de la demande, ce secteur n’étant que peu impacté à date par la hausse des taux d’intérêt. Nous sommes sur une véritable niche », explique Annick Chapuis, directrice du département location/property management.

Vendu : Chalet DALI, entre 9 et 12 millions d’euros

Dans le secteur de la Princesse, ce chalet de 820 m2 compte 6 chambres avec salles de bains en suite, un étage dédié à l’espace de vie, avec cuisine, salle de séjour, double salon et salon privé. Il compte une piscine, un cinéma, une cave à vin, un appartement pour le staff, une ski-room et un garage.

Méribel : un marché dynamique avec un plafonnement à l’horizon

Le marché de Méribel demeure dynamique : « Nous observons une fois de plus une hausse des demandes. La neige est arrivée donc nous aurons de bonnes conditions pour ce début de saison, ce qui nous laisse envisager de belles perspectives pour cette année encore », explique Olivier Roche, directeur de Méribel Sotheby’s International Realty.

Il y a encore 3 ans, il y avait peu d’offres notamment en centre-ville par conséquent les prix avaient fortement augmenté. A contrario, au cours de ces 24 derniers mois nous avons vu le lancement d’un nombre important de programme neufs qui seront sans doute absorbés par le marché mais qui vont amener à un plafonnement des prix.

« Durant ces 3 dernières années, nous avons assisté à une évolution très importante avec de plus en plus de transactions et des prix au mètre carré en forte hausse, ajoute Olivier Roche. Aujourd’hui la clientèle haut de gamme de Méribel a l’embarras du choix pour acquérir sa résidence secondaire de rêve à la montagne avec un effet correspondant sur les prix qui sont en train de plafonner ».

Le marché locatif est le grand vainqueur de cette évolution. Les réservations enregistrées à date sont en très forte augmentation grâce à l’émergence d’une offre qualitative avec des résidences de dernière génération.

A vendre : Chalet Rachelle, entre 3,5 et 4 millions d’euros

Dans le secteur de Méribel village, ce chalet de 225m2 se situe à quelques mètres du télésiège du golf et à proximité du supermarché, boulangerie et restaurants. Il bénéficie d’une belle pièce de vie avec cheminée et salle à manger avec une vue imprenable sur les sommets du Raffort, terrasse exposée Sud / Ouest avec jacuzzi, cuisine semi-ouverte, 6 chambres en suite avec salle de bain dont 4 chambres avec balcon. Ce chalet dispose également d’un sauna, une buanderie, un local à skis avec sèche-chaussures, garage et parking privé.

Courchevel 1850 : Jusqu’à 40 à 50 000 euros le mètre carré

« Après trois années de stagnation liée à la crise sanitaire et la clientèle plutôt internationale de la station, nous constatons depuis un an une explosion en termes de rénovations et de constructions, de nouvelles boutiques, restaurants, palaces… tout est pensé pour accueillir au mieux et séduire sa clientèle et ses investisseurs. La station continue de bien se développer et connaît un intérêt solide de la part des Français et d’une clientèle internationale venant du monde entier. Aujourd’hui il faut compter entre 40 à 50 000 euros du m² pour un bien de prestige bien placé », explique Olivier Roche.

Courchevel bénéficie d’un environnement exceptionnel tout en étant traditionnellement la station de très grand luxe par excellence. Cependant, il faut bien distinguer les micromarchés de cette station : Courchevel 1850 et son marché d’ultra luxe adulé par les plus grandes fortunes du monde, et ses consorts plus accessibles que sont Courchevel 1650, 1550 et Le Praz qui se distinguent par un positionnement beaucoup moins élitiste. On y observe de nombreux programmes neufs en cours de réalisation et livraison.

A vendre : Chalet INVICTUS, entre 30 et 40 millions d’euros

Courchevel 1850. Le chalet INVICTUS compte environ 1000 m² de surface de plancher, 975 m² habitables et 1300 m² au sol. Le terrain est d’environ 1850 m². Composé de 3 niveaux et d’un niveau de sous-sol enterré, ce chalet peut accueillir environ 16 personnes et 4 pour le staff. Le chalet compte 6 suites dont 1 master, 2 kids rooms et 2 chambres pour le personnel.