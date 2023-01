Immobilier à la montagne : Les prix continuent de grimper dans les stations de ski françaises

Alors que le redoux des températures prive de neige plusieurs massifs, le marché de l’immobilier en montagne reste au beau fixe et confirme une nouvelle fois son attractivité.

Meilleurs Agents a réalisé une étude sur les prix de l’immobilier dans plus de 100 stations de ski françaises. Ce qu’il faut retenir ? Les prix de l’immobilier demeurent en hausse dans les plus grands massifs français avec +9,3% en 1 an dans les Alpes du Sud, +8,2% dans les Alpes du Nord et +5% dans les Pyrénées, des performances qui dépassent la tendance nationale sur la même période (+4,6% de hausse en moyenne en France).

A noter : les stations de ski présentant le meilleur rapport qualité/prix sont Les Arcs (4 290€/m²) dans les Alpes du Nord, Pra-Loup dans les Alpes du Sud (2 459€/m²) et La Mongie (1 713€/m²) dans les Pyrénées

Les Alpes du Nord demeurent le massif le plus cher de France à 6 295€/m² en moyenne

Le marché de l’immobilier alpin confirme son attractivité en 2022. Les Alpes du Nord présentent toujours les prix immobiliers les plus chers de l’ensemble des massifs français, à 6 295€/m², en hausse de +8,2% en 1 an pour atteindre +27,4% en 3 ans.

On retrouve dans ce même massif les stations les plus luxueuses et convoitées par la clientèle internationale, à l’instar des stations les plus chères de France : Val-d’Isère (13 569€ /m²), Courchevel (10 977/m²) et Megève (10 714€).

Le mètre carré s’échange dans Alpes du Sud à 3 304€/m² en moyenne

Les Alpes du Sud connaissent quant à elles la plus forte augmentation de prix de l’ensemble des massifs français avec +9,3% en 2022, soit deux fois plus que la moyenne nationale sur la même période (+4,6%). Tous types de biens confondus, le prix au mètre carré moyen s’y élève à 3 304€, un prix qui s’élève à 3 663€ pour les chalets.

“Dans les Alpes du Sud, il est intéressant de noter que la hausse des prix demeure en accélération, l’augmentation des prix en 2022 dépassant celle observée en 2021 (+8,3%). Ce phénomène s’explique d’une part par l’attractivité de ses prix immobiliers au regard de ceux des Alpes du Nord mais aussi par l’attractivité grandissante de l’ensemble de la région PACA depuis la crise sanitaire, avec une hausse des prix immobiliers de +21,8% en 3 ans”, analyse Alexandra Verlhiac, Économiste chez Meilleurs Agents.

Les prix dans les Pyrénées tournent autour de 2 651€/m²

Les Pyrénées demeurent un massif plus accessible, avec un prix hybride de 2 651€/m². Si les prix demeurent en hausse de +5% en 2022, un atterrissage s’opère au regard des performances des années passées (+9,5% en 2021), les stations devant faire face à la compétitivité des stations espagnoles voisines. Cauterets (3 572€/m²) prend la tête de la station la plus chère du massif pyrénéen, devant Saint-Lary-Soulan (3 143€/m²).

Le Jura : des stations familiales à prix compétitifs à 3 291€/m²

Massif de moyenne montagne, le massif jurassien présente des prix légèrement supérieurs à ceux des Pyrénées (3 291€/m²). Le Jura séduit un public varié : célèbre pour sa compétition mythique la « Transjurassienne », réservée aux sportifs accomplis, ses stations de petites et moyennes tailles attirent également les familles. C’est un massif qui présente des tarifs compétitifs : avec un budget de 80 000€, il est possible d’y acquérir un appartement de 25m².

le Massif Central présente les prix immobiliers les plus attractifs à 2 470€/m²

Le Massif central et les Vosges demeurent les massifs où les tarifs sont les plus bas de France à respectivement 2 470€/m² et 2 573€/m². On retrouve dans les Vosges la station de ski la moins chère de France : Saint-Maurice-Sur-Moselle, à 1 448€/m².

“Les tarifs présentés par ces massifs sont compétitifs, inférieurs au prix au mètre carré moyen en France (3 204€/m²) ! On observe toujours des écarts de pouvoir d’achat très importants d’un massif à l’autre : le prix des chalets se voit multiplié par 3 entre le Massif central et les Alpes du Nord !“, ajoute Alexandra Verlhiac.

Enneigement, taille du domaine, accessibilité… Quelles sont les stations présentant le meilleur rapport qualité / prix ?

Pour aller plus loin, Meilleurs Agents a dressé le palmarès des stations présentant le meilleur rapport qualité/prix* dans chaque massif, croisant les prix au mètre carré avec 4 scores : l’enneigement (altitude, quantité de neige de culture produite), la taille du domaine skiable, l’accessibilité de la station (remontées mécaniques accessibles à pied, navettes depuis la gare…) et la qualité des services (restaurants, commerces, snowpark…).

Le meilleur rapport qualité/prix

Les Arcs-Bourg-Saint-Maurice présente le meilleur rapport qualité/prix des Alpes du Nord. La station présente de nombreux atouts : un prix attractif (4 290€/m²), un fort taux d’enneigement, et surtout, de très nombreuses pistes : 258 au total, soit le 2ème plus grand domaine skiable relié au monde ;

Un prix au mètre carré compétitif

Dans les Alpes du Sud, Pra Loup offre un prix au mètre carré compétitif (2 459€m²) et se démarque par sa très bonne accessibilité et la variété de ses nombreux commerces ;

Un prix au mètre carré parmi les plus faibles

Avec un prix au mètre carré parmi les plus faibles des stations françaises, La Mongie (1 713€/m²) offre le meilleur rapport qualité/prix de Pyrénées. Au pied des pistes, elle présente les nombreuses commodités et possède un bon taux d’enneigement.

“Le dynamisme du marché immobilier subsiste malgré le contexte économique et les manques d’enneigement liés au réchauffement climatique, preuve s’il en est de l’engouement des Français pour le grand air ! Notre palmarès présente des stations à considérer pour ceux qui voudraient investir en montagne : non seulement elles présentent des prix compétitifs et des domaines skiables de grande ampleur, mais elles présentent également un très bon taux d’enneigement ainsi que de nombreux services à proximité qui garantissent la valeur du bien en toute saison”, conclut Alexandra Verlhiac.

Les chiffres et les informations sont issus d’une étude de Meilleurs Agents sur les prix de l’immobilier dans plus de 100 stations de ski françaises.