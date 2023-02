Immobilier: Lancement d’une concertation sur la décentralisation de la politique du logement

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, le ministre du Logement Olivier Klein et la ministre des Collectivités territoriales Dominique Faure ont rencontré mardi les représentants des communes, intercommunalités, départements et régions.

Les échanges ont porté sur l’amélioration des conditions de logement, « en premier lieu des plus fragiles », sur l’augmentation du rythme de construction « là où sont les besoins » et sur la nécessité de « rénover et bâtir de manière écologique », indique le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

D’autres concertations auront lieu avec les représentants des maires des communes rurales, des petites villes, ainsi que des élus de montagne et du littoral.

Construction, refonte des zonages, marché immobilier et Pinel

Les discussions concernent aussi bien la construction, la refonte des zonages où le marché immobilier est particulièrement tendu, ou encore l’expérimentation du dispositif de réduction d’impôt « Pinel » en Bretagne, que « tous les autres sujets qui intéressent de près la politique du logement », a expliqué l’entourage de Christophe Béchu lors d’un point presse.

« Les ministres ne vont certainement pas proposer un canevas pré-construit (…) On est dans une logique évidemment de différenciation et on attend de ces associations qu’elles fassent un constat et des propositions », a-t-on ajouté de même source, tout en précisant que toute décision « ne passe pas forcément par la loi ».