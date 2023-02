SCPI en démembrement : comment investir en immobilier sans gestion et sans impôts ?

De très nombreux Français souhaitent placer leur argent en immobilier mais peu vont au bout de leur démarche. Il faut dire qu’avec la hausse des prix de la pierre et avec les risques d’impayés qui ne sont pas du tout théoriques, il y a de quoi réfléchir. Afin de concilier performance de son épargne et absence de contrainte de gestion, il existe un moyen sûr de bien investir en immobilier. Comment ? En achetant des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en démembrement. Comment opérer pour trouver cette alternative à l’investissement immobilier traditionnel ? Voici la marche à suivre.

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Les SCPI sont des placements immobiliers créés et gérés par des sociétés de gestion dont c’est l’unique métier. La société de gestion achète des immeubles pour en percevoir des loyers qui seront versés aux associés directement sur leur compte bancaire.

Ces immeubles peuvent être localisés à la fois en France et en Europe (zone euro et reste du continent). Il peut s’agir d’immobilier d’entreprise et d’immobilier résidentiel. Les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 7 % net par an, soit davantage que l’inflation.

Comme le rappelle Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français :

« Placer son argent dans un appartement locatif est le meilleur moyen de se faire du souci puisqu’il y a toujours un problème à résoudre. Aussi, les investisseurs qui nous contactent au 01.44.56.00.23 préfèrent investir en SCPI de rendement afin de garder leur sérénité et d’augmenter leur pouvoir d’achat. »

Quels sont les avantages à investir en SCPI en démembrement ?

Le démembrement de SCPI est un système qui permet d’acheter une SCPI avec une décote sur son prix à la condition de ne pas toucher les loyers pendant une durée donnée. Plus la durée est importante et plus la décote sera importante.

À la fin de la durée choisir, c’est-à-dire la fin du démembrement, l’investisseur est propriétaire de la SCPI pour la totalité de son prix. Il a donc capitalisé la décote. Bonus : il n’aura aucun impôt à payer sur cette plus-value.

Exemple d’investissement en SCPI démembrement : Investir 50 000 € dans une SCPI en démembrement permet de récupérer en moyenne un capital total de 62 500 € sans impôts 5 ans plus tard !

Cela est particulièrement intéressant pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition (TMI) est d’au moins 30 %.

Bon à savoir : La nue-propriété des parts des SCPI de rendement n’entre pas dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Il est donc judicieux pour les grandes fortunes de placer son argent dans la nue-propriété de parts de SCPI de rendement.

La quasi-totalité des SCPI de rendement peuvent être achetées en démembrement temporaire de propriété. La question qui se pose pour tous les investisseurs, c’est : sur quelle durée ?

Généralement, les investisseurs font coïncider la fin de leur nue-propriété avec leur départ à la retraite. Cela leur permet de compenser avec leurs dividendes le delta entre leur retraite et leur dernière rémunération.

Il faut aussi bien étudier les décotes des SCPI et leur potentiel. Comme ce travail est très fastidieux, il vaut mieux faire appel à des spécialistes des SCPI de rendement comme ceux de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Où trouver des informations sur les SCPI en démembrement ?

La Centrale des SCPI est à la fois le leader sur le marché de la distribution de parts de SCPI de rendement mais aussi sur celui de l’achat en démembrement. Les bases de données réalisées par leur service recherche-développement permettent à leurs consultants de trouver les meilleures SCPI en démembrement.

Comme l’indique Laurent Fages, manager au sein de La Centrale des SCPI :

« Nous accompagnons beaucoup de personnes qui investissent à quelques années de la retraite en SCPI en démembrement. Cela leur permet de faire grossir un capital de façon significative sans impôts et de se créer une complémentaire retraite efficace »

Placer son argent dans les SCPI en démembrement est moins risqué et plus rentable que d’acheter un appartement locatif. La rentabilité est optimisée grâce à la décote opérée sur le prix d’achat effectué en pleine-propriété.

Afin de placer sur les meilleures SCPI en démembrement, il faut prendre attache avec les spécialistes de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.

Investir en immobilier sans s’embêter avec la gestion et défiscaliser son rendement est à la portée de tous avec la SCPI en démembrement. Pourquoi attendre et laisser l’inflation dévorer un capital que l’on a parfois mis des années à construire ?

Avec le démembrement de SCPI, les épargnants ont à leur main un placement plus efficace et rentable que les fonds en euros des assurances-vie ou les livrets pour préparer leur futur.

Avertissement

L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

