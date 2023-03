Crédit immobilier: la limitation du taux d’effort « satisfaisante » pour le Haut Conseil

Le HCSF a jugé mardi « globalement tout à fait satisfaisante » la limitation du taux d’effort, c’est-à-dire le montant total des dépenses d’un emprunteur rapporté à ses revenus, imposée aux banques depuis un peu plus d’un an dans l’octroi des crédits immobiliers.

« Cette norme a permis de sécuriser l’accès au crédit immobilier (…) en France, de préserver un modèle dans lequel les taux fixes jouent un rôle important, dans lequel on peut effectivement emprunter relativement longtemps sans que ça soit excessif », explique une source proche du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) à l’issue de sa réunion trimestrielle tenue plus tôt dans la journée.

Depuis le 1er janvier 2022, le taux d’effort ne peut pas dépasser 35% et la durée d’endettement est limitée à 27 ans au plus dans certains cas, au grand dam de professionnels de l’immobilier comme certains courtiers qui y voient un frein à l’accès au crédit.

Les établissements bancaires peuvent cependant déroger à ces critères pour 20% des crédits, à condition que ces exceptions concernent à 80% l’acquisition d’une résidence principale et à 30% des primo-accédants.

Cette marge de flexibilité n’est pas entièrement utilisée, affirme cette même source proche du HCSF.

Le marché du crédit secoué par une remontée forte des taux d’emprunt

Le marché du crédit est secoué depuis plusieurs mois par une remontée forte des taux d’emprunt: 2,33% attendus en moyenne par la Banque de France pour février, soit deux fois plus que les 1,14% du même mois un an plus tôt, selon des données partagées lundi par la banque centrale française.

Un environnement de remontée des taux favorable aux banques

A ce taux s’ajoute l’ensemble des frais d’un prêt immobilier (assurance emprunteur, éventuelle commission des courtiers…), de quoi dépasser parfois le taux d’usure, un plafond légal fixé depuis le 1er mars à 4% pour les crédits de 20 ans et plus.

Le HCSF, chargé d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, considère par ailleurs dans un communiqué que ce nouvel environnement de remontée des taux « devrait, dans l’ensemble, bénéficier au secteur bancaire, par le biais d’une amélioration progressive de la marge nette d’intérêts ».

Il invite par ailleurs les banques à gérer prudemment leur exposition aux grandes entreprises les plus endettées.

Le Haut Conseil de stabilité financière associe entre autres le ministère de l’Économie et la Banque de France.