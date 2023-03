Immobilier : « Quelques mois après avoir lancé mon entreprise, je me suis retrouvé à la rue »

Témoignage. Parti de rien, Thibault Ebobisé Epée a créé le Club rentabilité à Bordeaux pour les pros et les passionnés d’immobilier. Il est aussi à l’origine du Salon de l’investissement dans la capitale girondine et a inauguré, en janvier dernier, un Club rentabilité à Paris.

« Je suis arrivé à Bordeaux en 2016 pour suivre un master en gestion de patrimoine. Ne connaissant personne dans cette ville, j’ai commencé à réseauter. J’ai d’ailleurs trouvé mon premier emploi grâce à mon réseau ! Malheureusement, j’ai vite déchanté concernant la gestion de patrimoine. Je m’attendais à prodiguer des conseils et finalement je me suis retrouvé à vendre des produits d’investissement.

Dès lors, j’avais le choix d’aller de déception professionnelle en déception professionnelle ou de créer une activité qui me ressemble. Je savais organiser des événements, pour l’avoir fait à maintes reprises durant mes études, et j’aimais l’immobilier. J’ai donc eu l’idée de réunir une fois par mois des professionnels de l’immobilier – experts comptables, chasseurs immobilier, agents immobiliers, etc. – et des particuliers autour de l’intervention d’un expert.

L’envers du décor

Pour la petite histoire, lorsque j’ai lancé le Club rentabilité en 2018, je me suis retrouvé à la rue suite à des soucis d’ordre personnels. Je dormais dans ma voiture sur le parking du stade Matmut Atlantique au nord de Bordeaux et un soir, je me suis dit : « j’organiserais un salon de l’investissement dans ce stade » ! Un rêve que j’ai réalisé en 2019.

Si c’était difficile ? Oui, évidemment. J’aurais très bien pu revenir vivre chez ma mère mais ça aurait été un véritable échec. Dès lors, je n’avais d’autres choix que de réussir.

Comme je n’avais pas de CDI, il était très difficile de retrouver un logement, j’ai donc loué un bureau – plus accessible financièrement – dans lequel j’ai habité quelques temps et j’ai tout misé sur le développement du club.

Un entrepreneur apprend de ses erreurs

Au début, je proposais l’adhésion à un prix très bas. Or, j’ai appris que plus les tarifs étaient bas et moins on attirait les bonnes personnes. Aujourd’hui, je préfère avoir moins de membres mais des personnes à forte valeur ajoutée.

J’ai aussi fait l’erreur de vouloir me développer trop vite. Face à l’engouement suscité par le Club rentabilité à Bordeaux, j’ai rapidement ouvert des clubs dans d’autres villes : Arcachon, Biarritz, etc. J’ouvrais là où on me demandait de le faire, je n’étais pas structuré et surtout j’étais seul à tout faire.

Face à ce constat, j’ai décidé de revoir ma stratégie en mettant toute mon énergie dans le développement du Club rentabilité à Bordeaux et, le cas échéant, d’ouvrir des clubs dans d’autres métropoles. C’est ainsi que nous avons ouvert un second Club rentabilité, en janvier dernier, à Paris.

Réaliser son rêve et voir toujours plus grand

En septembre 2019, je réalise mon rêve et organise le Salon de l’investissement au stade Matmut Atlantique ! La première édition compte une vingtaine d’exposants et enregistre 600 participants. J

e voulais organiser une seconde édition en 2020 mais, avec l’arrivée du Covid, j’ai dû revoir mes plans et trouver d’autres sources de revenus.

J’ai ainsi commencé à accompagner des entreprises immobilières pour développer leur CA en mettant en place différentes sources d’acquisition de clients. J’ai écrit un premier livre Guide ultime des villes où investir puis un second sur l’art du réseautage.

Enfin, en septembre 2022, j’ai organisé la seconde édition du Salon de l’investissement. Cette fois, il y avait 75 exposants, 100 conférenciers et nous avons accueillis 3 000 personnes. Dans les années à venir, mon objectif est d’organiser le Salon de l’investissement à Bordeaux tous les ans et un second salon qui tournerait dans les grandes villes de France.

Les 3 conseils de Thibault Ebobisé Epée pour se constituer un réseau immobilier

1. Créez un profil LinkedIn et dressez une liste des personnes dont vous pourriez avoir besoin : notaires, agents immobilier, chasseurs immobiliers, etc. Envoyez-leur un message en expliquant votre projet, proposez-leur d’aller boire un café ensemble.

2. Participez à tous les événements en lien avec l’immobilier – salons, afterworks, conférences, etc. dans votre ville et dans d’autres ville de France.

3. Veillez à bien recommander les personnes qui sont dans votre réseau, devenez un apporteur d’affaires et instaurez des relations gagnant-gagnant afin de ne pas être juste un nom dans une liste de contacts.