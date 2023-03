Proptech : La plateforme Maslow veut transformer l’investissement immobilier dans le neuf en une simple expérience d’achat en ligne

La plateforme Maslow veut digitaliser et simplifier l’investissement locatif dans le neuf. Ainsi, plus besoin de bouger de son canapé pour investir puisqu’il est possible de trouver, financer et gérer son bien immobilier directement depuis chez soi.

Nouvelles pratiques, nouvelles technologies, nouveaux acteurs… le secteur de l’immobilier ne cesse d’évoluer ces dernières années suivant les attentes et besoins des investisseurs. Des besoins auxquels la nouvelle proptech, Maslow, soutenue par le groupe Valority, veut répondre via sa solution d’investissement immobilier en ligne.

Un parcours digital 100 % en ligne

Du choix du bien jusqu’à sa mise en location, en passant par le financement avec le courtage en crédit et l’aide dans les démarches administratives, la proptech a choisi de se lancer dans le 100 % digital avec un parcours 100 % intégré. Maslow propose plusieurs milliers de biens issus des plus grands promoteurs qui répondent aux dernières exigences de performance énergétique.

« Nous sommes ravis de lancer Maslow et de proposer notre solution d’investissement immobilier 100 % digitale et 100 % intégrée avec nos experts disponibles si besoin à chaque étape du process, a déclaré Pierre-Emmanuel Jus, Directeur délégué de Maslow. Notre équipe est composée d’experts passionnés par l’investissement immobilier, et nous sommes convaincus que notre service apportera une grande valeur ajoutée à nos clients. Avec ce projet, nous souhaitons révolutionner le secteur de l’immobilier et faciliter l’investissement locatif. »

Afin de garantir la qualité de l’offre, l’ensemble des biens disponibles sont notés

Maslow a été fondée par une équipe de développeurs et d’experts en immobilier, pour la plupart issus du groupe Valority, et qui placent le client au cœur de leur approche.

Afin de garantir la qualité de l’offre, l’ensemble des biens disponibles sur le site de Maslow sont notés. L’algorithme, développé en interne, prend en compte différents critères objectifs tels que la tension locative ou le potentiel à la revente. Le score issu de cette analyse est ensuite certifié par les experts pour sécuriser l’investissement et éviter toute erreur de jugement. Mélange de technologie et d’expertise humaine, Maslow garantit une analyse fiable et optimale pour les investisseurs.

Investir sans avoir à se déplacer

En plus d’être sécurisée et intuitive, la plateforme offre un parcours complet pour investir avec l’aide d’un conseiller ou bien de façon totalement autonome. Cette solution offre d’autant plus de liberté aux acheteurs qui peuvent acquérir un bien, le financer, le louer et percevoir leurs loyers sur un seul et même site et sans jamais avoir à se déplacer. Un atout non négligeable alors que 87% des Français jugent qu’un projet immobilier demande beaucoup de temps et d’énergie.

Pour aider les investisseurs dans le locatif neuf, Maslow apporte de l’aide à chaque étape, notamment avec les conseils des experts immobiliers, courtiers et gestionnaires qui restent disponibles par chat, visioconférence ou téléphone, sur demande des utilisateurs.

Des biens neuf exclusivement

Maslow ne propose que des biens neufs puisque ce sont des biens qui se prêtent tout à fait à un achat en ligne étant donné que l’ensemble des documents et éléments (Plans, Visites 3D) à consulter sont digitaux : idéal pour un parcours 100% en ligne, sans aucun déplacement.

De plus, le neuf a deux avantages principaux par rapport à l’ancien : il permet d’accéder à des dispositifs de défiscalisation, et il permet aussi de gérer l’ensemble de l’investissement à distance, voire d’entièrement le déléguer.