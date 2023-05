Vous êtes agent immobilier ou conseiller immobilier ? Vous vous demandez comment améliorer vos performances dans un marché qui ralentit ? On vous dit tout sur le nouveau programme de coaching « Agent Success 2.0 » concocté par le coach Jonathan Voogt.

Le marché immobilier, réputé pour sa complexité et sa compétitivité, est en constante évolution.

C’est encore plus vrai en 2023 avec une multitude de professionnels qui rencontrent des difficultés sur le terrain faute de formation et de temps.

C’est là que Jonathan Voogt, coach et formateur de renom pour les professionnels de l’immobilier, intervient avec son nouveau programme de coaching « Agent Success 2.0 » destiné aux professionnels en quête d’une amélioration de leurs performances.

A qui s’adresse cette hotline de coaching ?

Ce programme de coaching innovant vise à aider les agents immobiliers à optimiser leur chiffre d’affaires et à surmonter les défis rencontrés dans leur pratique quotidienne.

C’est une offre unique conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque professionnel, en se concentrant sur l’amélioration des compétences en communication, la négociation, la gestion du temps, la prospection et bien plus encore.

« Chaque professionnel est unique, avec des forces, des faiblesses et des défis différents », déclare Jonathan Voogt.

« Notre programme de coaching est conçu pour répondre à ces besoins individuels, en fournissant des stratégies personnalisées pour améliorer la performance de chaque agent. »

Une hotline qui propose un accompagnement personnalisé

Le nouveau programme de coaching de Voogt propose une approche en plusieurs étapes qui commence par une analyse détaillée de la performance actuelle de l’agent.

Il identifie ensuite les domaines à améliorer et travaille à développer ces compétences.

En outre, le programme aide les professionnels à élaborer des plans stratégiques pour atteindre leurs objectifs financiers, tout en les aidant à établir et à maintenir un réseau solide.

Mais ce qui distingue ce programme de coaching des autres, c’est l’accent mis sur la motivation et le soutien.

« L’immobilier peut être une industrie difficile, » explique Jonathan Voogt.

« Il est important de rester motivé et concentré sur ses objectifs.

Notre programme de coaching offre non seulement des outils et des stratégies pour améliorer les performances, mais aussi un soutien constant pour aider les agents à rester motivés tout au long de leur parcours. »

Avec le lancement de ce nouveau programme de coaching, Jonathan Voogt continue de démontrer son engagement à aider les agents immobiliers à atteindre leur plein potentiel.

Si vous êtes un agent immobilier qui cherche à booster vos performances, ce programme pourrait être la solution que vous cherchez.

Les avantages de la hotline « Agent Success 2.0 »

Que vous soyez mandataire dans un réseau immobilier ou agent immobilier indépendant, une chose est certaine : de plus en plus de professionnels se tournent vers le coaching immobilier.

Il est très probable que vous vous sentiez submergé par le volume de travail, avec peu de temps à consacrer à votre développement stratégique et théorique.

Le coaching immobilier vise à vous fournir tous les conseils nécessaires pour favoriser votre croissance professionnelle et briser l’isolement souvent ressenti par les chefs d’entreprise.

Le gros avantage réside dans le gain de temps à recevoir la réponse à votre besoin immédiat.

Si vous-vous demandez :

Comment prospecter efficacement pour obtenir toujours plus de mandats ?

Comment persuader vos clients, les accompagner et leur offrir la meilleure expérience

Générer des recommandations

Obtenir les dernières tendances marketing 2.0

Comment rester toujours motivé

Découvrez la hotline de Jonathan !

Grâce au coaching immobilier, vous bénéficierez d’un soutien personnalisé qui vous aidera à augmenter votre chiffre d’affaires.

Une hotline sans limites

Le coaching immobilier ne se limite pas à l’aspect professionnel.

Faire appel au programme de Jonathan VOOGT peut également revitaliser votre énergie et votre passion, qui pourraient avoir diminué en raison d’une immersion constante dans votre travail.

Il est important de se rappeler que nous sommes tous humains, avec nos propres limites.

Après des années de travail intensif, face à des clients de plus en plus exigeants et à une fatigue physique croissante, comment garder une perspective claire ?

Jonathan VOOGT vous offre une perspective extérieure objective sur votre situation.

Il consacre toute son énergie à comprendre votre profil afin de vous aider à atteindre de nouveaux sommets ou à retrouver votre élan.

Avec son soutient, vous pouvez dynamiser vos ventes !

Quelles sont les conditions pour faire partie du programme ?

Le programme est accessible à tous puisqu’il est proposé sous forme d’abonnement à 25 € HT par mois sans engagement et résiliable à tout moment.

« Notre souhait est de pouvoir aider un maximum d’agents dans leur quotidien. C’est pourquoi notre abonnement reste abordable ».

Pour plus d’informations sur le nouveau programme de coaching de Jonathan Voogt « Agent Success 2.0 », veuillez visiter le site web de l’entreprise ou contacter directement Jonathan. Contact : coach-immo@outlook.com ou 06 46 10 50 55

Contact : coach-immo@outlook.com ou 06 46 10 50 55