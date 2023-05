Nomination : Chloé Beauvallet devient Directrice Générale adjointe de Cogedim

Chloé Beauvallet a pris la responsabilité des Directions Nationales des Pôles Client, Produit, de la Vente et du Marketing. Elle assurera la coordination de l’activité de ces pôles ainsi que la mise à jour de leur feuille de route à l’aune de nos nouveaux enjeux de marché. Elle assurera par ailleurs la responsabilité de la communication externe ainsi que la politique RSE de Cogedim en coordination avec la direction communication/RSE du groupe.

« Chloé saura mettre ses compétences managériales au service de nos enjeux de transformation. Sa maîtrise de la communication enrichie par un parcours construit autour des sujets de marketing client et de la data lui permettront d’accompagner Cogedim dans les nombreux projets à venir. Je souhaite à Chloé beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et l’assure tout mon soutien et de mon engagement à ses côtés », affirme Vincent Ego, Directeur Général de Cogedim.

20 ans dans le marketing et de la relation client

Diplômée du CELSA, Chloé dispose d’une expérience de plus de 20 ans acquise dans le domaine du marketing et de la relation client. Elle a accompagné les transformations stratégiques au sein des groupes CANAL+, PMU et BNP Paribas. En 2019, elle devient Présidente de Foundever France et était depuis 6 ans administratrice indépendante de Boulanger.