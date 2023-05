Vous vous demandez quelle opportunité d’investissement saisir aujourd’hui ? Ne vous inquiétez plus car immobilier à Dubaï est prêt pour vous. Le nombre croissant d’investisseurs s’explique par la publication du décret de 2002 sur la propriété étrangère, qui permet aux citoyens non originaires des Émirats arabes unis d’accéder à la propriété à Dubaï.

À vous de choisir entre un investissement à long terme et des propriétés prêtes à être emménagées. Chacun peut y trouver son compte et vous devez choisir ce qui correspond à votre marché.

Comme dans tout autre secteur, les investisseurs immobiliers doivent surmonter des risques et des obstacles. L’avantage est que vous devez faire vos devoirs et consulter des experts pour prendre des décisions réfléchies.

Cet article vous présentera les principales raisons pour lesquelles vous devriez investir dans l’immobilier à Dubaï. Il vous indiquera également quelle est la meilleure agence immobilière avec laquelle vous pouvez travailler et réaliser des investissements significatifs.

Entrons dans le vif du sujet.

Pourquoi le marché immobilier de Dubaï vous est ouvert

Dubaï attire les investisseurs locaux et internationaux. C’est une excellente occasion de tirer parti de son marché immobilier florissant. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou un novice dans ce secteur, voici quelques éléments qui vous aideront à prendre vos décisions :

L’environnement exempt d’impôts

Payer des impôts est une réalité pour de nombreux travailleurs et investisseurs dans le monde entier. Mais Dubaï se distingue dans le monde comme l’un des pays qui constituent une oasis exempte d’impôts. C’est une exception notable qui permet d’investir dans l’immobilier sans payer d’impôts.

Les investisseurs peuvent optimiser leurs profits sans craindre le fardeau de charges fiscales élevées. Le fait de ne pas payer d’impôts fonciers, d’impôts sur le revenu ou de plus-values vous offre une occasion unique d’investir votre argent avec un minimum d’obligations fiscales.

Une économie florissante

Bon an mal an, Dubaï s’efforce toujours de doubler son économie. Cette croissance est due à la forte demande intérieure dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme, de la fabrication, de la construction et des transports. L’immobilier à Dubaï continuera de faire l’objet d’une demande sans précédent, et de plus en plus d’investisseurs affluent dans ce secteur.

Un marché de la location robuste

Les investisseurs peuvent profiter d’un marché locatif lucratif qui n’est pas près de ralentir.

L’afflux et la croissance constante de la population d’expatriés créent une forte demande de biens locatifs, qu’il s’agisse de villas, d’appartements ou d’espaces commerciaux. Les rendements locatifs sont élevés, garantissant un flux régulier de revenus pour les investisseurs en immobilier locatif.

En outre, la forte demande de biens locatifs à court terme, tels que les appartements de service et les maisons de vacances, constitue une source de revenus fiable pour les investisseurs. L’essor du tourisme dans le pays a donc créé un marché fiable pour les propriétaires de biens locatifsétrangers.

Un pays stable et sûr

La sécurité est un aspect fondamental sur lequel se concentrent de nombreux investisseurs immobiliers. Le climat politique stable de Dubaï est à l’origine de l’amélioration de la sécurité et de la sûreté pour tous. Le taux de criminalité de la ville est faible et l’environnement commercial est sûr pour tous.

Un système juridique protège les droits des investisseurs et le gouvernement a beaucoup fait pour assurer la sécurité. Les résidents et les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter de leur sécurité, car des mesures de sécurité ont été mises en place. Vous apprécierez l’incroyable surveillance par télévision en circuit fermé, les réglementations strictes et les forces de police dévouées de la ville.

Des promoteurs de classe mondiale

Dubaï est connue pour ses propriétés luxueuses et emblématiques qui se distinguent dans le monde entier. Leurs conceptions novatrices, leur souci du détail et leur construction incomparable attirent de nombreux investisseurs et acheteurs désireux d’investir dans leur expertise. En tant qu’investisseur, vous choisirez un promoteur qui s’engage en faveur du développement durable et qui propose des biens immobiliers respectueux de l’environnement.

Des prix compétitifs

Le marché de l’immobilier offre des prix compétitifs qui attirent de nombreux investisseurs à la recherche de biens abordables. Les prix relativement bas de l’immobilier se traduisent par un fort retour sur investissement lorsque vous vendez ou louez le bien.

Travaillez dès aujourd’hui avec une agence immobilière de premier plan

Lorsque vous décidez d’nvestir dans le secteur de l’immobilier, l’une des décisions cruciales à prendre est d’engager la meilleure agence. Il s’agit d’un investissement à vie, c’est pourquoi vous devez travailler avec les meilleurs au monde. Pour dissiper vos doutes, vous ne vous tromperez pas en travaillant avec Dubaï Immo.

Dubai Immo est une agence immobilière francophone de confiance et de premier plan dans le pays. L’agence attribue son succès à l’expertise, à l’expérience et à l’engagement de son équipe de 20 personnes. Les bureaux de la société, d’une superficie de 250m2, sont faciles d’accès au centre de Dubaï et en face du Musée du Futur.

L’agent de Dubaï Immo à qui vous vous adresserez vous aidera de plusieurs façons :

· vous guider dans le processus d'investissement immobilier

· vous aider à connaître le quartier

· connaître le type de négociations à mener et vous guider tout au long du processus

· trouver les réponses à vos questions sur l’investissement dans le pays.

En résumé, ne vous inquiétez pas de savoir par où commencer si vous souhaitez investir sur le marché de l’immobilier. Dubai Immo dispose d’une équipe de professionnels à votre service.

Prenez contact avec nous dès aujourd’hui.

