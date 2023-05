Immobilier : Little Worker boucle une levée de fonds de 10 millions d’euros

Implantée dans les 7 plus grandes métropoles françaises et forte d’un volume d’affaires de 35 millions d’euros en 2022, Little Worker boucle une levée de fonds de 10 millions d’euros pour poursuivre son développement.

Fondée par Aurélien Bros et Nicolas Bletterer en 2016, Little Worker accompagne de A à Z les projets immobiliers, tant sur la chasse de biens immobiliers que sur la conception et rénovation d’intérieur.

Pour poursuivre son développement, elle boucle une levée de fonds de 10 millions d’euros. Menée par Aquiti Gestion (acteur du Capital Investissement en Nouvelle-Aquitaine et très actif dans l’accompagnement des entreprises à impact positif) et portée par 50Partners, FJ Labs et Jacques Rivière (Ex-Océan), celle-ci va permettre le recrutement de 300 collaborateurs sur les 2 ans à venir pour viser les 4 500 transactions dès 2025.

Une croissance qui a triplé en 7 ans

« 2023 est une année charnière pour Little Worker. En février, nous intégrions le programme French Tech 120, qui distinguait nos performances économiques et engagements environnementaux. Aujourd’hui, nous signons une levée de fonds significative pour accompagner la croissance de notre activité et renforcer nos équipes. Nous sommes les seuls à savoir faire à grande échelle ce que nous faisons et souhaitons maintenir une expérience client et une excellence opérationnelle irréprochables. Ce sont ces deux piliers qui ont permis à notre modèle d’agence de chasse immobilière et d’éco-rénovation d’occuper toute sa place sur le marché», déclare Aurélien Bros.

Avec près de 3 000 projets réalisés depuis sa création en 2016 (80% de résidences principales et 20% d’investissements locatifs), un volume d’affaires de 35 millions d’euros et une croissance qui a triplé en 7 ans, Little Worker a confirmé, dans un contexte économique particulièrement contrasté, son attractivité et sa robustesse.

« Nous avons eu la chance de rencontrer Aurélien et Nicolas il y a plus de 2 ans et d’ainsi suivre le développement à la fois rapide et réfléchi de la société. Nous avons été séduits par un duo de fondateur talentueux et capable de fédérer des équipes d’envergure, un modèle économique solide qui adresse un marché profond et dynamique, tout en tenant une trajectoire de croissance remarquable (croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires frôlant les 100% ces 5 dernières années), justement récompensée par leur intégration au FT 120. Au-delà de ces éléments, nous sommes heureux de pouvoir soutenir un projet de développement sur notre territoire qui adresse deux tendances de fonds qui nous sont chères : la lutte pour le climat et la digitalisation de business model traditionnels. Avec Little Worker, nous réalisons le dixième investissement du fonds NACI 1 et la seconde opération de son compartiment dédié aux sociétés en forte croissance (« growth equity »), après Activ’Inside en 2020 », se réjouit Edouard Thomas, Directeur de Participations d’Aquiti Gestion.

La stratégie de Little Worker ? Atteindre la neutralité carbone

« Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre français. En tant qu’acteur de la rénovation, Little Worker est en première ligne du combat contre le réchauffement climatique. L’éco-rénovation, brique intrinsèque de l’entreprise, fait donc partie de l’ADN de Little Worker. Depuis nos débuts, nous portons l’ambition de décarboner le bâtiment », poursuit Aurélien Bros.

L’entreprise a entamé un vaste programme visant à réduire ses émissions carbone, directes mais aussi indirectes, issues de ses chaines d’approvisionnement et de ses propositions de travaux (bilan carbone certifié et analyse des émissions carbone des projets). Résultat : les émissions carbones évitées annuellement dues aux rénovations performantes (249 tCO2eq/an) sont supérieurs de 35% aux émissions carbone des travaux de Little Worker (185 tCO2eq/an).

Encourager les travaux de rénovation énergétique

Cette stratégie s’articule autour de 2 axes. En amont de chaque chantier Little Worker engage le client dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique, notamment grâce à la création d’outils d’aide à la décision. L’estimateur DPE avant / après travaux et l’audit de conviction made in Little Worker permettent d’identifier les scénarios de rénovations énergétiques adéquats.

Sur chaque chantier, Little Worker utilise des matériaux respectueux (peintures écologiques, parquets PEFC, matériaux biosourcés, systèmes de chauffage performants, etc.) et observer une conduite de travaux vertueuse (trajets optimisés via un dépôt centralisé), attestés par une évaluation thermique.