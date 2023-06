Crise de l’immobilier : Dès la rentrée, DEMREA proposera des maisons bioclimatiques à monter soi-même

Crise du logement, nouvelles normes environnementales sur les bâtiment neufs… le secteur de la construction est confronté à des enjeux majeurs qui l’obligent à considérer de nouvelles options et à se réinventer.

Désireux de faire émerger des alternatives, Pascal Tomasi, Hicham Zabili et Issa Dia, tout trois issus de l’univers du bâtiment et riches de belles expertises techniques en bureau d’études, cabinet d’architecte et économie de la construction, se sont associés en 2021 pour donner vie à un projet commun : concevoir, fabriquer et commercialiser des maisons écolos, modulables, en auto-construction. Ainsi est né le projet des maisons DEMREA.

Après plusieurs années de réflexions, de développement et d’amélioration, le premier prototype permettant de tester grandeur réelle les panneaux et pièces d’assemblages métalliques est opérationnel et fonctionnel.

Les maisons sont réalisables à la main, sans gros outillage ni expertise particulière

Alors que la plupart des constructions actuelles nécessitent du matériel de levage lourd, réservé aux spécialistes du bâtiment, les maisons DEMREA sont intégralement réalisables à la main, sans gros outillage ni expertise particulière.

Ce concept ingénieux s’appuie sur un brevet français qui porte sur les pièces d’assemblage métalliques à fixer sur une ossature en acier galvanisé et bois, avec une isolation en chanvre. Les éléments, pré-fabriqués en atelier, sont tous manuportables (de 25 à 45 kg par panneau), pour un montage et un démontage rapides en trois à cinq jours.

Ne nécessitant pas de fondations profondes (pose en hors sol), DEMREA se démarque en proposant des maisons à monter sur le lieu même de la construction par le client (ou un constructeur agréé). Contrairement aux maisons assemblées hors-site, ce parti pris technique permet de réduire les émissions de CO2 liées au transport et de réaliser des économies significatives sur le coût d’un transport par convoi exceptionnel.

Les maisons ne génèrent aucun déchet de construction / déconstruction, assurant des chantiers 100 % propres

Pour les trois cofondateurs, l’habitat de demain est intimement lié à une démarche environnementale forte, construit à partir de matériaux biosourcés et recyclés, s’inscrivant dans un cycle de vie écologique complet (de la récolte des ressources au recyclage). Les panneaux de bois sont issus de forêts françaises. Les maisons ne génèrent aucun déchet de construction / déconstruction, assurant des chantiers 100 % propres. Répondant aux normes RE 2020 (efficacité énergétique et carbone), l’habitat se veut à la fois léger, solide et durable.

Passives et autonomes, les maisons comprennent leur propre production d’énergie par panneaux solaires, réservoir pour traitement des eaux grises et une bâche à eau pour réservoir d’eau potable. Le second œuvre est également démontable et remontable (électricité, plomberie, revêtement de sol…).

Des maisons pour tout type d’usage

L’objectif est de permettre la création de maisons principales, secondaires, de loisirs ou d’extensions, de faire naître des éco-quartiers, mais aussi des logements sociaux temporaires, disponibles très rapidement et économiquement accessibles, afin de répondre à l’urgence des personnes mal logées, ou encore des bâtiments publics temporaires (crèches, écoles…).

Dès la rentrée, les premiers modules seront proposés en pré-commande

La validation du prototype permet de démarrer la fabrication des maisons en petites séries. Dès la rentrée, les premiers modules (à partir de 35 m²) seront proposés en pré-commande. La clé du modèle économique repose sur la capacité future de l’entreprise à industrialiser la fabrication des panneaux en usine, en s’appuyant sur des partenaires français qui partagent la même vision et la même volonté que DEMREA. L’entreprise sera alors en capacité de répondre à la demande croissante du marché tout en étant plus compétitive.

Toutes les validations techniques étant aujourd’hui délivrées, cette ambition passe par une première levée des fonds afin de lancer la fabrication en séries des modules. L’objectif est de démocratiser ce nouveau modèle de conception et de réalisation en le rendant financièrement accessible et de l’imposer sur le marché dans les années à venir.