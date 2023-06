« Après mon DUT gestion des entreprises et des administrations, je souhaite compléter ma formation par une école de commerce. Je passe des concours, je n’ai pas de retour et la rentrée approche. Je me pose la question d’une possible réorientation et mon père me suggère l’immobilier. L’idée fait son chemin et, à quelques jours de la rentrée, j’apprends que je suis finalement acceptée dans une école de commerce. Dans le même temps, je me rends compte que ce n’est pas vraiment ce que je souhaite. Je suis donc mon instinct et, en l’espace de 10 jours, je prépare mon CV, l’envoie à des agences immobilières, trouve un contrat en alternance et entre, en septembre 2013, à l’AFTEC de Caen pour suivre un BTS professions immobilières.

L’agence immobilière dans laquelle je suis alternante est spécialisée dans la transaction. J’apprends vite, je suis d’ailleurs souvent livrée à moi-même. Mais dès mes débuts, je comprends une chose : il est essentiel d’écouter les clients, de s’intéresser à leur projet pour comprendre leurs besoins et trouver rapidement leur bien. C’est un cercle vertueux.

La création de son agence

Deux ans plus tard, j’obtiens mon BTS. J’ai tout juste 24 ans. Le responsable de l’agence où j’ai fait mon alternance m’embauche, en CDI, comme négociatrice. Je prends de plus en plus d’assurance, cerne vite les attentes des clients et je réalise de très bons chiffres jusqu’au jour où je me dis que je pourrais avoir les mêmes résultats en ayant ma propre agence.

Fin 2018, je fais mon prévisionnel, je réfléchis à un nom de structure, je réalise ma veille concurrentielle et je me lance dans la création de mon entreprise. En parallèle, je réseaute dans des groupes d’entrepreneurs. Je rencontre alors des avocats fiscalistes et spécialisés en droit des sociétés, un comptable, le responsable d’une agence de communication… Autant de personnes sur lesquelles je vais ensuite pouvoir compter en tant qu’entrepreneur.

Une croissance exponentielle pour ma 2ème année d’activité : +147% en 2020 !

J’ouvre mon agence immobilière, Just In Home, mi-décembre 2018, à Bayeux près de Caen. Dès le début, je rentre quatre mandats grâce à des recommandations. En janvier, je réalise mes premières ventes et, à la fin de la première année je dépasse déjà les objectifs que je me suis fixée. En mars 2019, un agent indépendant me rejoint.

Après le premier confinement, la Normandie devient une destination très prisée. On travaille six jours sur sept, de 9 heures à 22 heures. Dès lors, tout s’enchaîne. Je prends un stagiaire, en 2020, sur un coup de tête et finalement, je l’embauche. Aujourd’hui, cette personne est mon responsable d’agence à Bayeux. En 2020, j’enregistre plus 147 % par rapport à mon chiffre d’affaires de 2019. En 2021, plus de 190 % par rapport à 2020 et en 2022, plus de 45 % par rapport à 2021.

En 2022, j’ouvre une deuxième agence dans la ville de Carpiquet où se trouve l’aéroport de Caen. Nous sommes désormais sept personnes sur les deux sites, il y a une assistante commerciale, une alternante en communication qui gère les réseaux sociaux, trois agents indépendants, le responsable de l’agence de Bayeux et moi. Je travaille les ¾ de mon temps sur le développement de la deuxième agence. Il y aura sans doute d’autres projets plus tard mais, pour l’heure, je souhaite juste prendre conscience du chemin parcouru, pérenniser mes équipes et rester fidèle aux valeurs qui sont les miennes. A propos de valeur, j’ai voulu être partenaire de la SPA pour mettre en avant certains de leurs animaux dans les annonces de nos biens en vente, avec l’accord des propriétaires. Cela leur donne de la visibilité. »

Trois conseils pour recevoir des recommandations Instaurez la confiance en restant vous-même. Les clients aiment l’authenticité et se sentent très rapidement en confiance avec une personne qui ne joue pas un jeu. Soyez présent tout au long du parcours d’achat ou de vente, accompagnez vos clients à chaque étape. Il est impensable de signer un compromis et de revoir ensuite le client lors de la signature de l’acte authentique chez le notaire. Prenez le temps d’expliquer votre travail parce que dans l’inconscient collectif, les honoraires des agents immobiliers paraissent onéreux. Donnez, par exemple, le nombre d’appels reçus sur une annonce pour des vendeurs ou, pour les acquéreurs, le nombre de biens que vous visitez. Soyez transparent, communiquez et les clients se rendront compte de votre valeur ajoutée.