Dans le secteur de l’immobilier, le temps est une ressource précieuse. Les négociateurs et

mandataires immobiliers doivent jongler avec de multiples tâches administratives qui peuvent

parfois entraver leur productivité. Heureusement, FCI Immobilier, le leader français du portage

salarial au service des professionnels de l’immobilier, propose une solution pour leur libérer du

temps précieux. En prenant en charge les tâches administratives, FCI Immobilier permet aux

négociateurs et mandataires immobiliers de se concentrer sur leur cœur de métier et d’atteindre de

nouveaux sommets professionnels.

Le portage salarial est un statut d’indépendant qui combine les avantages de l’indépendance et du

salariat. FCI Immobilier facilite ce processus en offrant aux professionnels de l’immobilier un soutien

administratif complet. Grâce à leur expertise et à une équipe dédiée, FCI Immobilier gère toutes les

tâches administratives fastidieuses telles que la gestion des contrats, la facturation, le suivi des

paiements, ainsi que les déclarations fiscales et sociales. Les négociateurs et mandataires

immobiliers peuvent ainsi bénéficier de l’expertise de FCI Immobilier dans ces domaines spécialisés.

En confiant leurs tâches administratives à FCI Immobilier, les professionnels de l’immobilier peuvent

se libérer du fardeau de la paperasserie et se concentrer sur leur activité principale. La recherche de

biens, les visites, la négociation et la satisfaction des clients deviennent leur priorité absolue. Ils

peuvent ainsi consacrer leur énergie à développer leurs portefeuilles clients et à augmenter leurs

revenus.

En plus de gagner du temps, le portage salarial avec FCI Immobilier offre aux professionnels de

l’immobilier une grande flexibilité. En tant qu’indépendants portés, ils bénéficient de la sécurité

sociale, de l’assurance chômage et de tous les avantages d’un statut salarial cadre, tout en

conservant leur autonomie. Ils sont libres de travailler sur les projets qui leur tiennent à cœur, sans

se soucier des tâches administratives et juridiques qui sont prises en charge par FCI Immobilier.

FCI Immobilier met à disposition une plateforme technologique performante qui facilite la gestion

des contrats, des factures et des paiements. Les professionnels de l’immobilier peuvent accéder à

leurs informations en temps réel, suivre leurs performances et gérer leur activité en quelques clics.

Cette digitalisation des processus administratifs permet un gain de temps considérable et une

meilleure efficacité dans la gestion quotidienne.

Enfin, FCI Immobilier propose un accompagnement personnalisé grâce à une équipe d’experts

disponible pour répondre aux questions et conseiller les professionnels de l’immobilier sur les

meilleures pratiques. Les négociateurs et mandataires immobiliers peuvent ainsi bénéficier de

conseils avisés pour développer leur activité et maximiser leurs revenus.