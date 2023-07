Rénovation énergétique : Hellio et l’association Camel s’associent pour aider les ménages à financer les projets dans le Grand-Est

Pour lever le frein du coût d’une rénovation globale, Camel et Hellio s’associent afin d’inciter les ménages à se lancer dans des projets en les aidant à mobiliser les aides et monter leur plan de financement.

La région Grand-Est est connue pour ses maisons lorraines anciennes faites en pierres confrontées à des difficultés d’approvisionnement en énergies. Alors que depuis dix ans, les demandes de rénovation énergétique ont fortement augmenté dans les départements de la Moselle, Vosges et Meurthe-et-Moselle, l’association Camel (Collectif pour l’AMÉlioration du Logement) y a vu une opportunité de s’impliquer dans la lutte contre la précarité énergétique par l’amélioration des logements.

Afin d’inciter les ménages à se lancer dans la rénovation globale, la solution la plus efficace pour éradiquer les passoires thermiques, l’association Camel s’est rapprochée de Hellio, acteur de l’efficacité énergétique, afin de pouvoir mobiliser l’ensemble des aides et ainsi apporter un plan de financement complet.

Une association en quête de solutions énergétiques efficaces pour les ménages

Née d’une volonté de lutter contre la précarité énergétique, l’association Camel voit le jour en 2012. Sa mission repose sur l’accompagnement des particuliers pour l’amélioration de leur habitat.

Agréée par l’Anah pour délivrer l’aide Habiter Mieux Sérénité (devenue MaPrimeRénov’ Sérénité en 2022), elle est ainsi en mesure d’intervenir auprès des ménages modestes.

À ses débuts, l’association connaît un raz-de-marée de demandes d’accompagnement sur les problématiques de l’habitat, preuve d’un réel besoin des ménages. Mais, très rapidement, l’association se retrouve confrontée à des interventions limitées à des mono gestes qui ne répondent pas aux besoins des logements.

« Les ménages nous contactent plutôt pour des problèmes basiques, comme un changement de chauffage, de fenêtres, de toiture. Notre mission est de les accompagner plus loin avec une analyse du bâti, en menant un travail pédagogique pour leur faire comprendre qu’il y a une méthodologie et un ordre de travaux à respecter pour rénover efficacement et durablement », souligne Alain Martel, directeur de l’association Camel.

Mobiliser les aides CEE grâce à Hellio pour rendre accessible la rénovation globale

Pour lever le frein du coût d’une rénovation globale, l’association Camel se met alors en quête d’aides complémentaires, cumulables avec MaPrimeRénov’, comme les aides locales, ou les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Objectif : réduire le reste à charge à son minimum pour ainsi convaincre les ménages de déclencher des travaux de plus grande ampleur.

Hellio, de par sa forte expertise dans les Certificats d’Économies d’Énergie, sa capacité à apporter des solutions sur-mesure et en tant que signataire de la charte “Coup de pouce rénovation performante” du ministère de la Transition énergétique est très vite apparu comme le partenaire idéal.

Camel donne aussi un coup de pouce aux projets dans les copropriétés

Par ailleurs, l’association Camel a décidé d’élargir le spectre de son intervention aux copropriétés. Une mission sur laquelle Hellio peut également l’épauler puisque l’entreprise bénéficie d’une solide expérience dans l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de rénovation globale.

« Nous avons vite senti que nous étions parfaitement en phase. L’objectif commun à nos deux entités est d’accompagner au mieux les ménages et de les amener le plus loin possible dans leur projet de rénovation », affirme Alain Martel.

« Le partenariat avec l’association Camel est un symbole fort car il permet de renforcer la présence de Hellio auprès des acteurs locaux de la rénovation énergétique. Il est la preuve de notre réactivité et de notre agilité pour accompagner nos partenaires dans le suivi et la valorisation d’économies d’énergie », souligne Thomas Bon, Responsable Commercial Ile-de-France et Nord Habitat Collectif chez Hellio.