Vous avez un projet ? RENODAYS vous permettra de faire le point sur l’ensemble des dispositifs mis à disposition des ménages et des artisans qui les appliquent. Sans éviter les sujets plus sensibles comme celui des fraudes et des arnaques qui ralentissent le déploiement des chantiers.

Au cœur des enjeux économique, climatique et social actuels, RENODAYS réunit, pour la première fois, l’ensemble des parties prenantes publiques et privées (100 exposants et 5 000 visiteurs attendus) avec pour objectif d’accélérer la rénovation énergétique en France et de répondre ainsi aux objectifs gouvernementaux (300 000 logements rénovés par an d’ici à 2030, et 700 000 par an entre 2030 et 2050. Pour rappel, 5,6 millions de logements sont en précarité énergétique en France).

De nombreux acteurs sont présents

Les pouvoirs publics et les services publics de l’habitat et du logement : ADEME, ANAH, France RENOV’, le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Direction Générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ainsi que la Direction Générale de l’énergie et du climat (DGEC) du Ministère de la transition énergétique.

Plus de vingt organisations professionnelles (ALLIANCE HQE-GBC, AQC – Agence qualité construction, BARREAU DE PARIS, CAPEB, CLUB DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT, CONSTRUCTION21, FEDELEC, FFIE, FFB, FEEBAT, FNAIM, UNICLIMA, UNSFA…

Des délégataires CEE (EFFY CONNECT, ENERLY ECO, HELLIO SOLUTIONS, ROZO, SONERGIA…), des industriels (ATLANTIC, COMAP, HITACHI, POUJOULAT CHEMINEES, SAUNIER DUVAL, UBBINK France, VAILLANT, VIESSMANN… ISOVER, KNAUF, PLACO, WEBER, WIENERBERGER SAS…)…, des distributeurs (CEDEO, LEROY MERLIN, POINT.P…), des éco-organismes (VALOBAT…), des énergéticiens (ENGIE, GRDF…).

Des lancements en avant-première sont prévus

Lancement de la Fresque de la précarité énergétique de Stop à l’Exclusion Énergétique (Espace MISE EN PRATIQUE) : cette démarche unique et ambitieuse est le résultat de la feuille de route Scénario 2030, élaborée par les membres du collectif Stop à l’Exclusion Energétique, et qui a pour objectif d’éradiquer l’exclusion énergétique en France d’ici à 2030. Des sessions sont prévues sur RENODAYS, chaque jour, à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Le premier baromètre Home de Sonergia « Quel est le rapport des Français aux économies d’énergie » : les résultats seront présentés en avant-première sur Renodays le mercredi 13 septembre à 11h00 (Espace Comprendre les Habitants)

Des ateliers et des démonstrations avec Dorémi (Espace MISE EN PRATIQUE : Entreprise sociale et solidaire, Dorémi a pour mission de rendre la rénovation performante accessible à tous. Les équipes techniques de Dorémi animeront des modules exclusifs de 30 minutes dédiés à l’étanchéité à l’air, à la pose de menuiserie et de ventilation double-flux. Un zoom sur le confort thermique d’été est également au programme. Dorémi assurera aussi l’animation d’un « Serious Game », un jeu ludique et informatif ayant pour thématique la rénovation performante sous tous ses aspects.

La 1ère édition du Prix de la Requalification Architecturale de Copropriétés

Lancement de la 1ère édition du Prix de la Requalification Architecturale de Copropriétés (ESPACE COMPRENDRE LES ATTENTES DES HABITANTS : L’Union des Architectes (UNSFA) et le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) ont choisi RENODAYS pour la remise des prix de la première édition de leur concours le 12 septembre.

En tant que concepteur et superviseur de projet, les architectes sont à la manœuvre, avec leurs partenaires, pour à la fois réenchanter les immeubles dénommés « passoires thermiques » en leur conférant de nouvelles performances architecturales, environnementales et techniques tout en résolvant les dysfonctionnements d’usage : accessibilité, locaux OM, locaux vélos, paysagement, jardins partagés etc.… mais aussi embellir les parties communes et remédier aux pathologies du bâtiment. L’UNSFA et le CAH ont souhaité mettre en lumière ces architectes à travers un prix qui leur est dédié.

La visite d’un site remarquable est programmée

Le 13 septembre à 8h30, l’Alliance HQE-GBC, en partenariat avec CERQUAL Qualitel Certification, RIVB, l’agence d’architectes PRAA et l’entreprise BTP GENERE propose la visite guidée exceptionnelle d’une opération HQE de rénovation lourde de logements sociaux au cœur de Paris. Il s’agit d’un projet de rénovation lourde exemplaire, de logements sociaux certifiée NF Habitat HQE, niveau excellent, situé au centre de la capitale (Paris 3) dans un bâtiment du 19e siècle situé sur le tracé des anciens remparts de Paris.

Différents temps forts sont organisés

Au centre du forum, 6 espaces de prise de parole permettent d’aborder toutes les thématiques liées au sujet de la rénovation globale et performante des logements. Les prises de parole, d’une durée moyenne de trente minutes, s’échelonneront tout au long des deux jours sous forme de workshop (ateliers collaboratifs entre exposants et visiteurs), masterclass (format conférence) et meet-up (sessions de partage d’expérience). Programme complet sur demande.

Par ailleurs, de nombreuses annonces des pouvoirs publics sont attendues lors des visites officielles prévues pendant les deux jours de RENODAYS.