Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Dorian de Broqueville, co-fondateur de Izix, spécialiste de la gestion et l’optimisation des parkings de bureaux.

La Proptech qui permet aux propriétaires de bureaux de faire des économies, d’optimiser les espaces, de renforcer l’attractivité des bâtiments, et d’accompagner les ambitions ESG, annonce une Série A de 3M€ en equity auprès de Noia Capital, de La Région Bruxelloise, et de business angels franco-belges pour accélérer son développement sur le marché français.

« Lever des fonds en ce moment et compliqué, explique Dorian de Broqueville, CE0 et cofondateur d’Izix. La conjoncture a évolué. Néanmoins, lever des fonds est encore possible. Les investisseurs sont toujours à la recherche de projets porteurs mais ils sont plus attentifs qu’avant à la pérennité des projets. »

La ville en pleine évolution

Créée en 2021, la Proptech Izix a développé une solution qui permet d’optimiser l’usage des parkings d’immeuble de bureaux et d’accélérer la transition vers les mobilité douces & le flex office.

« Les villes aujourd’hui veulent faire évoluer la manière dont les citoyens se déplacent. Nous proposons une solution intelligente de gestion de parking de bureaux et de mobilité. Nous nous adressons principalement aux grands ensembles de bureaux.«

Mutualiser le coûts, rendre les bureaux plus flexibles

Au cœur du bâtiment intelligent, Izix réinvente l’utilisation du parking pour créer des espaces à forte valeur ajoutée qui permettent de mutualiser les coûts, de rendre les bureaux plus flexibles et attractifs, et de soutenir les ambitions ESG des entreprises et bailleurs.

Le logiciel par Izix a été conçu pour faciliter le quotidien du parking grâce à une application qui permet d’améliorer la planification, l’attribution et le partage des places.

Partager la ressource parking, et l’utiliser comme une manière d’encourager d’autres types de comportement.

“Aujourd’hui le time to market n’est plus à démontrer. Forts d’une belle équipe et de références clients solides, notre ambition de croissance va de pair avec un marché mûr et en attente de ce type de solutions. Comme nous, les investisseurs ont été convaincus de la nécessité d’accompagner la transition vers des villes et des déplacements plus durables; et de nouveaux modes de travail hybrides.” explique Dorian de Broqueville.

Et de poursuivre : “Nos datas démontrent que 30% du trafic et 40% des émissions de véhicules en ville sont liées à la recherche de stationnement. Près de la moitié des déplacements domicile/travail en voiture sont fait par automatisme plus que par besoin. Une solution de plan de déplacement d’entreprise et les outils proposés par notre solution viennent agir drastiquement sur ce type de problématique”.

Objectif 50% de part de marché à court terme

La levée aura pour objectif la conquête commerciale du marché français qui représente environ 5000 bâtiments à équiper. L’entreprise présente déjà 50 solides références dans l’hexagone et compte bien obtenir à court terme plus de 50% de part de marché sur l’immobilier tertiaire et bureau :

“Le parking est une composante essentielle du tertiaire et du bâtiment entreprise, qui présente les mêmes enjeux de décarbonation et d’optimisation. Il faut utiliser les espaces vides, accompagner les nouveaux usages liés à l’accroissement du télétravail, à l’électrification et aux mobilités douces. Izix offre une flexibilité dans la gestion du parking, permettant ainsi d’adapter la politique de stationnement en fonction des besoins de l’entreprise, du flex office et de l’évolution de la mobilité. Avec Izix, tout se fait sur demande et en un clic.” conclue-t-il.

Izix désire atteindre la rentabilité à horizon 2025, et continuera d’investir stratégiquement sa technologie.