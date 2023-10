Pros de l’immo : Marché de l’immobilier en berne, comment réagissent les professionnels du secteur ?

Comment vont les agents immobiliers ? Que mettent-ils en place pour supporter la crise du secteur ? Ils modifient leur structure, notamment son organisation et agissent sur leur communication en renforçant leur visibilité dans leur quartier.

Face à la diminution du pouvoir d’achat, de la hausse des taux d’intérêt, des emprunts difficiles et des obligations liées à la transition énergétique, le secteur de l’immobilier traverse une forte période de ralentissement.

Vitrinemedia, spécialiste sur le marché des vitrines immobilières avec plus de 60% de parts de marché, a donc mandaté l’IFOP pour comprendre comment les directeurs d’agences immobilières réagissent face à ce marché en recul. Cette étude cerne les leviers de développement des agences immobilières. Elle met en lumière les bonnes pratiques des directeurs d’agence et les actions mises en place pour résister à la décroissance du marché immobilier. L’étude révèle qu’ils agissent aussi bien sur leur structure, en modifiant leur organisation notamment, que sur leur communication en renforçant leur visibilité dans leur quartier.

Des professionnels pessimistes …

L’étude révèle dans un premier temps que les agents immobiliers sont assez pessimistes quant à l’avenir de leur métier. En effet, 82% des sondés estiment que le marché s’est dégradé. 39% pensent même que la situation va s’empirer dans les mois à venir.

En revanche, 51% des agents immobiliers déclarent une relative stabilité de leur activité. Et 16 % ont même réussi à croître leur activité par rapport à l’année dernière.

… qui diversifient leurs services

Pour survivre, les agences immobilières sont contraintes de diversifier leurs services. C’est ainsi que 39% des personnes interrogées font du financement de projet immobilier. 27% se sont mis aux services de rénovation du logement (37% pour les agences parisienne), 22% aux services de déménagement, 20% aux ventes interactives, 17 % aux assurances pour les biens immobiliers et enfin 8% aux services de conciergerie.

Les agences immobilières sont contraintes d’optimiser leur activité si elles veulent traverser cette crise. 80% déclarent être attentives au retour sur investissement de leurs dépenses. 59% des agences qui ont performé au S1 2023 ont réduit leurs dépenses. 49% automatisent désormais certaines tâches pour être plus efficace et perdre moins de temps. Elles sont également contraintes de mieux optimiser leurs ressources humaines. 86% des sondés recueillent ainsi davantage les retours des collaborateurs pour améliorer certains process. 80% d’entre elles essayent de créer du lien entre les collaborateurs. 77% proposent des formations pour acquérir de nouvelles compétences. 65% communiquent avec leurs collaborateurs sur la vision et les objectifs à atteindre.

Vitrine, réseaux sociaux et prospection

Afin de booster leur notoriété, les agences immobilières mises sur plusieurs leviers. 93% des agences qui performent utilisent activement leur vitrine, 90% utilisent les réseaux sociaux et 82% renforcent leur prospection physique. L’étude met en avant le fait que les agences qui performent portent une attention toute particulière au contenu de leur vitrine. 70% affichent les biens immobiliers en vente ou en location, 62% mettent en valeur leurs avis clients, 53% diffusent des actualités saisonnières, 51% informent les passants sur les métiers de l’agence et 39% présentent leur équipe et leurs recrutements.

« Au travers de cette enquête réalisée auprès des agents immobiliers cet été, nous avons souhaité mettre en lumière les bonnes pratiques qui performent, dans un contexte de marché immobilier en recul. Notre objectif est comme à notre habitude d’aider, de motiver, et d’accompagner les professionnels de l’immobilier dans la transformation de leur métier« , précise Thibault Guillaume, CEO de Vitrinemedia