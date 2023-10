Immobilier Cachan : La Ville réaménage l’ancien de campus de l’Ecole Normale Supérieure

La ville de Cachan se réinvente. La ville met en place un nouveau projet avec ambition de rendre la ville plus verte et dynamique

La Ville de Cachan, en collaboration avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et SADEV 94, entreprend un projet visant à réaménager 5,7 hectares d’espaces publics situés sur l’ancien campus de l’École Normale Supérieure (ENS) de Cachan. L’objectif principal est de revitaliser le site et de le rendre plus accessible à la communauté locale.

Pour concrétiser ce projet, les autorités locales et l’aménageur ont opté pour l’approche des Quartiers Durables Franciliens, qui guidera la mise en œuvre opérationnelle de leurs engagements environnementaux. Ces engagements ont été présentés avec succès le 3 octobre à Versailles.

Le Campus Cachan fait peau neuve : à l’annonce du départ de l’ENS sur le plateau de Saclay en 2012, l’équipe municipale s’est mobilisée pour faire perdurer ce pôle d’apprentissage et d’excellence, le renouveler en créant de nouveaux espaces et en l’ouvrant sur la ville, maintenir son patrimoine bâti emblématique et limiter sa constructibilité.

Un Campus-Parc comportant 40 000 m² d’espaces publics réinventés

Sous la direction d’Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, et en collaboration avec les partenaires de la Ville, le site est en train de se réinventer. Il se dessine une nouvelle zone urbaine autour des anciens bâtiments rénovés.

Plusieurs nouvelles écoles supérieures seront créées, tandis que les résidences et le restaurant du CROUS seront rénovés. Le campus accueillera également de nouveaux équipements et services pour les étudiants et les habitants de Cachan, dont un espace dédié à l’agriculture urbaine.

En outre, plus de 300 nouveaux logements seront construits pour renforcer la polyvalence du campus. L’aménagement du campus s’intègre harmonieusement dans un environnement paysager exceptionnel qui sera préservé et valorisé.

Le projet urbain s’inscrit dans la démarche des Quartiers Durables Franciliens d’Ekopolis afin d’améliorer l’aspect environnemental global de l’opération. Une partie du financement provient du dispositif Démonstrateurs de la Ville Durable, supervisé par la Banque des Territoires.

La démarche Quartiers Durables Franciliens, mise en place depuis 2021, soutient une dizaine de projets d’aménagement en Île-de-France en mettant l’accent sur divers aspects du développement durable, tels que l’empreinte carbone, l’efficacité énergétique, les mobilités douces, l’économie circulaire, la gestion de l’eau et la santé. Créée par et pour les acteurs de la ville durable, cette approche favorise la collaboration interprofessionnelle et participative, permettant à tous de progresser grâce aux échanges et aux retours d’expérience.

La progression du projet avec l’aide des professionnels bénévoles

Le 3 octobre dernier, la deuxième Commission publique Quartier durables franciliens s’est réunie à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles dans le cadre de la phase de conception en cours pour présenter le projet.

L’équipe chargée du projet, composée de Samuel Besnard, adjoint à la Maire de Cachan, Elsa Sautter et Marie Noutary de SADEV 94, Luc Moneger et Jonathan Mathieu de CoBe Architecture et Paysage, ainsi que Thibault Thomas de Vizea, l’Accompagnateur désigné du projet, a dévoilé une feuille de route détaillée visant à répondre aux défis environnementaux et sociaux.

Les membres de la Commission, des professionnels de l’aménagement durable ayant offert bénévolement leur expertise, ont salué plusieurs aspects cohérents du projet.

Tout d’abord, l’équipe s’est engagée à “dépasser l’objectif d’inverser le rapport entre le minéral et le végétal”. Ce qui vise à une perméabilité des espaces publics de 70% (alors qu’elle est actuellement de 40% perméable et 60% imperméable), grâce à des efforts de dégoudronnage et de restauration des sols. Les actions d’urbanisme transitoire en cours et la volonté de la ville d’ouvrir le site aux usages futurs ont également été saluées comme des points forts du projet.

De plus, les espaces publics prévoient d’intégrer 30% de matériaux biosourcés et de réutiliser des éléments de déconstruction in situ grâce à un partenariat avec l’acteur local La Mine et le studio Atelier Craft. La présentation s’est conclue par l’attribution d’une reconnaissance provisoire de niveau « Argent » pour la phase de conception, basée sur le référentiel de la démarche QDF et les évaluations des membres de la Commission.

2025 sera le début de la phase de construction, et en 2026, le nouveau quartier sera achevé. Deux ans après la finalisation des espaces publics, la démarche QDF continuera en se concentrant sur la phase d’utilisation.

Programme complet

Création/renouvellement de 40 000 m2 d’espaces publics

Réhabilitation d’un Espace Boisé Classé

Construction de 20 000 m2 de SDP de logements soit environ 310 logements et 500 m2 de locaux

commerciaux en RDC

Accueil d’un tiers-lieu éphémère dans le pavillon dit de la « Porterie » réhabilité, future Maison des

associations et des initiatives citoyennes

Source : La Ville de Cachan - Ekopolis - SADEV 94 - EPT Grand-Orly Seine Bièvre