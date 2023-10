Immobilier : Faites un don pour sauver le patrimoine religieux des villages

La Fondation du patrimoine répond à la demande du Président de la République en lançant une collecte nationale pour soutenir le patrimoine religieux des villages français.

Cette initiative sollicite des dons de particuliers et d’entreprises, visant à préserver les édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants (20 000 en outre-mer). Ces monuments, riches en histoire, ornent nos villages et petites villes en tant que repères géographiques.

L’engagement de la Fondation du patrimoine

Sur le territoire national, il y a plus de 50 000 lieux de culte, qui représentent différentes religions. Parmi ces sites, environ 40 000 appartiennent aux communes, avec 80 % d’entre eux situés dans des communes comptant moins de 10 000 habitants.

Actuellement, ces édifices sont confrontés à diverses menaces, notamment les effets du temps qui passe, les conditions climatiques imprévisibles, ainsi que le manque de ressources et de prévention en matière d’entretien, notamment en ce qui concerne la prévention des incendies. Environ 3 000 à 5 000 d’entre eux présentent un état de conservation préoccupant qui met en péril leur pérennité et nécessitent une attention immédiate.

Avec un engagement de plus de 25 ans dans la préservation de plus de 8 000 sites religieux, la Fondation du patrimoine place la préservation de ce patrimoine au cœur de sa mission.

La Fondation du patrimoine apporte son soutien à 1 130 édifices religieux à travers des dons. La Fondation du patrimoine veut intensifier la préservation, la valorisation et la transmission du patrimoine religieux à travers l’ensemble de la France, en mettant un accent particulier sur les régions rurales.

L’objectif est d’identifier et de soutenir des lieux de culte de toutes confessions religieuses au cours des 4 prochaines années. À l’image de la contribution pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Président de la République a annoncé aujourd’hui que les particuliers bénéficieront d’une réduction d’impôt exceptionnelle de 75% sur le montant de leur don, dans la limite de 1 000 €. Le régime fiscal du mécénat applicable aux entreprises reste inchangé.

Critères de sélection et avantages fiscaux

Les contributions financières réunies serviront à soutenir la rénovation de sites religieux d’importance historique. De plus, 10% des fonds collectés seront alloués à des services d’expertise et de soutien aux projets, englobant des études et une assistance à la gestion des travaux.

Les caractéristiques des édifices sont :

être situés dans des zones rurales ou des petites villes de moins de 10 000 habitants en métropole, et de moins de 20 000 habitants en outre-mer ;

appartenir à des personnes publiques ;

présenter un besoin avéré de travaux de restauration et/ou de mise en sécurité ;

être affectés au culte ou ne pas l’être ;

être protégés au titre des monuments historiques ou non protégés.

Les dons des particuliers effectués dans le cadre de cette campagne jusqu’au 31 décembre 2025 donneront droit à un crédit d’impôt de 75% du montant du don, pour un maximum de 1 000 €. Par exemple, en faisant un don de 1 000 €, la réduction d’impôt est de 750 €. Pour les dons dépassant 1 000 €, les règles fiscales habituelles s’appliquent. Les avantages fiscaux pour les dons d’entreprise demeurent inchangés.

Les informations pour faire un don

Source : La Fondation du patrimoine