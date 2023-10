Immobilier Paris : « Avec l’augmentation de la taxe foncière, Anne Hidalgo fait de la capitale un désert médical », Gilles Feingold

Créé par Gilles Feingold, serial entrepreneur qui souhaitait créer des Centre de Santé innovants pour apporter la santé à tous, par tous types de praticiens et près de chez soi, le Centre d’Excellence Paramédical et Médical de Paris est aujourd’hui menacé par la hausse de la taxe foncière décidée par Anne Hidalgo.

Ouvert en 2017 avec le soutien du regretté Claude Goasguen, Maire de Paris 16e, et devant une assemblée de plus de 1000 personnes conquises par son Concept très innovant, Le Centre d’Excellence Paramédical et Médical de Paris ne s’attendait pas à de telles turbulences. La moitié de ses praticiens (30 au départ) ont décidé de quitter le navire alors qu’ils y exerçaient avec beaucoup de plaisir.

Un beau projet avorté …

Tout avait parfaitement commencé : une inauguration à grand succès, un titre de « plus beau Centre de Santé d’Ile de France en 2018 », des conférences passionnantes tenues par les praticiens, une délégation japonaise qui vient étudier le modèle, des patients qui passent d’un praticien à un autre au sein du même Centre pluridisciplinaire, de vraies économies d’échelle pour tous…

Le Covid est arrivé, remettant en perspective quelques situations de vie, et des praticiens qui se demandent s’il est toujours aussi bon de rester sur Paris. Puis les diverses manifestations incessantes. Puis l’inflation galopante, pour les particuliers comme les professionnels. Jusque-là, le bailleur prenait sur lui, sans jamais augmenter ses loyers, depuis 2017 !

L’augmentation de la Taxe foncière fait déborder le vase

Mais la goutte d’eau qui fait déborder le vase est arrivée comme prévu il y a quelques mois, matérialisée ces derniers jours. 59% d’augmentation de la taxe foncière. Soit l’équivalent de 1000 € de taxe foncière par praticien et par an, juste pour exercer dans un local de 15m². Le Bailleur ne peut alors plus prendre sur lui, il est obligé de revoir ses loyers, et les praticiens en ont assez à leur tour !

Olivia G. (kinésithérapeute, 17 ans d’expérience) commente : « Nous étions parfaitement installés au sein de ce magnifique Centre, où le propriétaire est d’une gentillesse et d’un dévouement incroyable depuis son ouverture. Il nous a même offerts des loyers pendant le Covid. Mais là, alors que nous sommes déjà contraints dans la tarification de nos prestations, il a dû augmenter notre loyer. Et nous ne pouvons pas assumer cela à côté de toutes nos charges. Nous devons trouver une solution, la plupart d’entre nous ont décidé, à grand regret, de fuir Paris et son Maire aux décisions totalement irrationnelles, afin de partir en province … l’herbe y sera sans doute plus verte. »

Gilles Feingold (Propriétaire bailleur) ajoute : « Nous avions à cœur de créer ce Centre qui a rendu tant de services en permettant à chacun de rencontrer de multiples praticiens du quotidien dans un joli cadre. Cela leur évitait de chercher un peu partout des solutions, cela leur permettait d’enchainer plusieurs rendez-vous. Aujourd’hui, nous ne tenons plus financièrement. Les charges de copropriété, l’énergie, et maintenant la Taxe Foncière. Nous n’avons pas eu d’autre choix que de revoir les loyers qui n’avaient jamais augmenté jusqu’à présent. Nous souhaitions alors contribuer, de notre côté aussi, à l’effort collectif en apportant la santé à tous et près de chez soi. Ce n’est plus possible. Certains nous quittent donc, et peut-être que cela sera le cas de tous. Nous allons réfléchir à l’évolution de ce Centre de Santé, pour peut-être le transformer en bureaux ou tout autre activité qui nous permettra de le conserver, ce qui n’est plus le cas en l’état. »

Source : Le Centre Paramédical et Médical de Paris