Immobilier à la montagne : Les prix dans les Alpes atteignent des sommets

Et si les Alpes étaient le nouvel eldorado de l’immobilier de prestige ? Selon le réseau Barnes, la demande est forte et cible des biens d’exception à des prix toujours plus élevés.

Effet inattendu de la crise sanitaire, la montagne est aujourd’hui très recherchée, pour une installation durable, par une clientèle cosmopolite et exigeante. Elle cible des biens d’exception dans les stations renommées des Alpes françaises et suisses.

Si le ski reste un critère recherché, d’autres éléments sont devenus attractifs pour les acquéreurs. Parmi ceux-ci, une bonne connectivité pour le télétravail, une vie animée à l’année et la présence d’établissements scolaires de renommée internationale.

L’essentiel de la demande porte sur de vastes chalets ou des appartements dotés des dernières innovations en matière de confort, de domotique et de connexion digitale. Leurs prix peuvent atteindre des sommets : jusqu’à 35 000 €/m² en France et jusqu’à 50 000 €/m², voire plus, outre-Léman.

Les Alpes françaises : Chamonix, Megève, Méribel et Courchevel

Que ce soit en Haute-Savoie ou en Savoie, les stations françaises répondent aux exigences post Covid des acquéreurs : grands espaces, mieux-être, air pur, activités sportives, hiver comme été dans un environnement sûr, préservé et connecté. La hausse de la demande conjuguée à la rareté du foncier constructible ont contribué à la hausse des prix qui devrait se poursuivre cet hiver.

Chamonix-Mont-Blanc

Capitale mondiale de l’alpinisme, Chamonix a la particularité de vivre toute l’année avec une population permanente de 10 000 habitants. Les non-skieurs (50 % de la clientèle annuelle) apprécient l’offre estivale de loisirs (trail, escalade, VTT…), la vie culturelle et gastronomique ainsi que le superbe golf de 18 trous. Sa renommée mondiale n’a pas empêché la commune de Haute-Savoie de rester fidèle à ses racines et ses traditions montagnardes.

Sa clientèle, composée essentiellement de vieilles familles françaises, d’expatriés, de Britanniques, d’Américains et de Néerlandais, est en quête de grands chalets familiaux, mais aussi d’appartements en centre-ville. L’absence de travaux – longs et coûteux en montagne – est un atout indéniable, tout comme la présence d’une place de parking depuis que le centre-ville est devenu piétonnier.

Après une forte hausse depuis 2020, les prix se sont globalement stabilisés en 2023 ; seul le marché de l’exception poursuit sa progression, entre 5 et 10 %.

Bien vendu à Chamonix – 5,9 M€

Megève

Elégante, discrète et authentique, Megève séduit avec ses boutiques de luxe, ses palaces, ses restaurants étoilés et son golf de 18 trous. Ce qui ne l’empêche pas de conserver une âme sportive avec le vaste domaine Evasion Mont-Blanc qui déploie 450 kilomètres de pistes balisées entre sapins et fermes d’alpage.

La station, fondée par Noémie de Rothschild dans les années 20, reste très appréciée des familles françaises, belges et suisses, même si on note le retour des clients moyen-orientaux et l’arrivée de quelques Brésiliens. Les grands chalets de 900 à 1 000 m², les chalets familiaux de 200 à 400 m² et les appartements de 3/4 chambres en suite proches du centre ou du Mont d’Arbois sont particulièrement recherchés.

Le marché reste solide et équilibré entre offre et demande, avec pour effet, une stabilisation des prix.

Courchevel

Souvent classée parmi les plus belles stations de ski au monde, Courchevel bénéficie aussi d’une concentration unique d’hôtels cinq étoiles, de palaces et de restaurants étoilés. Son étagement sur plusieurs villages (Le Praz, Courchevel 1550, Courchevel Village, Morion et Courchevel 1850) lui permet de proposer une offre immobilière diversifiée, mais toujours respectueuse de l’architecture locale. La clientèle, majoritairement française, anglaise et belge (on note toutefois l’émergence d’acheteurs turcs en 2023) apprécie la qualité du domaine skiable des 3 Vallées, le plus grand du monde, et ses 600 kilomètres de pistes reliées skis aux pied. Les chalets de prestige, les grands appartements avec au moins 3 chambres, une vue et, si possible, un accès « skis au pied » sont très prisés.

Les prix y progressent en effet d’environ 15 %.

Bien vendu à Courchevel – 26,1 M€

Méribel

Idéalement située au cœur des 3 Vallées, Méribel cultive son image « sportive chic ». Cette station familiale affiche son identité savoyarde avec une architecture homogène et soignée faisant la part belle au bois. C’est une des rares stations à proposer de nombreux programmes neufs (chalets et appartements).

La clientèle est surtout française, qu’elle vive en France ou qu’elle soit expatriée. Cette année a marqué le retour des acheteurs anglais, belges et néerlandais. Tous apprécient les atouts du neuf (à savoir, notamment, les droits de mutation réduits et les faibles charges). Les penthouses et les grandes surfaces, si possible skis aux pied et avec vue, font partie des biens les plus convoités. De fait, les biens d’exception voient leurs prix progresser d’environ 10 %.

Les Alpes suisses : Crans-Montana, Gstaad, Verbier

Les grandes stations de prestige des Alpes suisses cultivent depuis des générations l’authenticité de leurs villages, ce qui ne les a pas empêchées de se transformer en destinations cosmopolites, connectées et en vogue, dynamiques toute l’année, et assurant sécurité et discrétion. La présence d’écoles internationales réputées permet à la clientèle haut de gamme de s’y installer en résidence principale ou semi-principale.

Crans-Montana

Village traditionnel de montagne, Crans-Montana allie les atouts d’un ski de qualité et d’activités d’après-ski réputées. L’été, les golfeurs ont quatre parcours à leur disposition (un 6 trous compact, deux 9 trous et un 18 trous).

Les acheteurs sont principalement suisses, mais la station séduit aussi des Français, des Belges et des Italiens. Ils ciblent les chalets, mais aussi les appartements centraux avec vue sur les Alpes et le golf. Crans-Montana attire, depuis 2019, une nouvelle clientèle haut de gamme internationale grâce au partenariat noué entre Le Régent International School et le célèbre Institut Le Rosey. La station accueille aussi Les Roches Global Hospitality Education, une des meilleures écoles hôtelières au monde.

Sur ce marché à l’offre abondante, les prix sont stables.

La station la plus huppée de Suisse est réputée pour sa combinaison parfaite de luxe et d’authenticité, son excellent domaine skiable et la qualité de ses hôtels, à commencer par le mythique Gstaad Palace où séjournent célébrités et têtes couronnées.

La clientèle se répartit entre grandes familles suisses et acheteurs européens (belges, britanniques et français). La clientèle nord-américaine est de retour depuis cette année. Les acheteurs sont à la recherche de chalets (anciens ou récents) offrant une vue dégagée et un intérieur contemporain, ainsi que d’appartements dotés de prestations irréprochables. Les prix, déjà très élevés (jusqu’à 60 000 €/m² autour du Gstaad Palace), ont augmenté de 5 à 10 % depuis l’hiver 2022 sur fond de manque d’offre face à une demande constante. Les ventes « flash » y sont d’ailleurs la norme.

Verbier

Verbier offre le plus grand domaine skiable de Suisse (Verbier 4 Vallées et ses 400 kilomètres de pistes) et une situation idéale sur un plateau ensoleillé. Elle accueille chaque été Le Verbier Festival, un évènement international de musique classique.

La clientèle est pour moitié suisse et pour moitié étrangère, avec une majorité d’acheteurs scandinaves, particulièrement sensibles à l’esprit sportif de la station. L’année 2023 marque l’arrivée d’acheteurs étrangers (britanniques, scandinaves et belges) qui scolarisent leurs enfants dans les écoles internationales telles que la Verbier International School, qui bénéficie d’un programme d’échange avec Cambridge. La prospection des acheteurs concerne les chalets (anciens ou récents) offrant une vue dégagée et un intérieur contemporain ainsi que les appartements dotés, eux aussi, de prestations exemplaires.

Les prix ont augmenté d’environ 10 % sur un marché où l’offre se raréfie, avec des ventes flash devenues fréquentes.

Bien vendu à Verbier – 18,8 M€

