Immobilier : Quels sont les meilleurs horaires pour chercher un appartement à louer … et le trouver ?

Qu’il s’agisse de poster sur Instagram ou d’acheter des billets d’avion, les Français sont friands de connaître les heures les plus propices. Et quand il s’agit de rechercher son appartement à louer ?

Faut-il être matinal ou plutôt couche-tard ? SeLoger dévoile le timing parfait pour repérer l’annonce idéale et ne pas passer à côté d’une nouvelle opportunité !

“Face à la tension croissante sur le marché locatif – avec une demande qui reste élevée et un nombre de biens à louer de moins en moins important – SeLoger dévoile aujourd’hui les horaires les plus porteurs pour faciliter la recherche d’un bien à louer. Nous souhaitons en effet valoriser tout ce qui permet de rendre plus facile et plus agréable l’expérience immobilière de chacun”, explique Caroline Evans de Gantes, Directrice générale de SeLoger (AVIV Group).

15h : Le moment clé pour trouver son appartement en location !

Pour dénicher l’appartement de ses rêves en location, SeLoger révèle une règle d’or : se connecter en début d’après-midi ! Du lundi au vendredi, le créneau de 14h à 16h est le plus important en termes de création d’annonces de biens à louer par les agents immobiliers, avec un pic d’activité à 15h (15% des annonces quotidiennes créées du lundi au vendredi le sont à cet horaire).

Pour ce qui est des jours de la semaine, les mardis et mercredis sont les jours où sont créées près de 40% des offres de location en moyenne sur une semaine. Avec seulement 12,1% des annonces hebdomadaires créées, le lundi est une journée peu propice à la recherche d’un bien à louer.

Evitez le week-end et surtout le dimanche…

Les agences étant généralement fermées en fin de semaine, le week-end n’est pas la période idéale pour rechercher de nouvelles annonces de location d’appartement. Le dimanche en particulier est la journée la moins favorable de la semaine, avec moins de 3% de création d’annonces de location sur la semaine (contre 10% le samedi).

… à moins d’être matinal

Et pour ceux qui se retrouvent contraints de rechercher en fin de semaine, mieux vaut être matinal. En effet, plus de 30% des annonces créées le samedi le sont entre 6h et 10h. Le dimanche, le créneau 6h-8h enregistre 28% des annonces créées sur la journée.

Source : SeLoger