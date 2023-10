Immobilier : Yousign lance une offre de signature électronique gratuite pour le grand public

Yousign, spécialiste de la signature électronique et la dématérialisation de la gestion de la contractualisation et de la vérification d’identité auprès des professionnels, lance la 1ère offre gratuite, destinée au grand public.

La scale-up souhaite rendre la signature électronique accessible à tous et en faciliter l’usage au quotidien. Rapide, sécurisé et simple, l’e-signature sort du bureau et rentre ainsi dans les foyers de millions de Français.

La signature électronique entre dans le quotidien des Français

La digitalisation des processus en entreprise est déjà largement déployée, et a fait ses preuves. Mais qu’en est-il dans la vie privée ? Il existe en effet de nombreuses occasions dans notre quotidien où nous sommes amenés à signer ou faire signer des documents (vie scolaire, impôts, santé, mariage, PACS, immobilier, héritage, décès…).

Dans le cadre du lancement de son offre grand public et pour mieux comprendre les habitudes des Français face à la signature électronique, Yousign a réalisé une étude auprès d’Ipsos Digital, sur un panel de 1000 répondants.

L’étude Ipsos confirme que la signature électronique fait partie des usages des Français : plus des 3/4 d’entre eux (87%) ont déjà utilisé ce mécanisme d’authentification, qu’ils aient personnellement envoyé un document à signer (27%) ou, plus généralement, signé un document qui leur a été envoyé (70%). On observe la démocratisation de cet usage auprès des plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans, qui sont significativement plus nombreux que les autres à déclarer être les auteurs de ces documents (38% contre 25% chez les 35-54 ans ou 20% chez les 55-75 ans).

Quels sont les principaux usages de la signature électronique?

A l’heure actuelle, 70% des Français utilisent la signature électronique moins d’une fois par mois. Ceux qui l’utilisent le plus sont les jeunes, que ce soit plusieurs fois par semaine (11% contre 6% de la population totale) ou plusieurs fois par mois (19% contre 10%), ainsi que les actifs (15%).

Le fait qu’une offre destinée aux particuliers soit accessible pourrait changer la donne et bouleverser les usages traditionnels et chronophages (imprimer, scanner, envoyer par courrier, etc.).

Dans 4 cas sur 10 (42%), les situations dans lesquelles les Français ont utilisé une signature électronique sont liées à des démarches administratives courantes ou à la souscription d’une assurance (40%), plus rarement à des démarches administratives au travail (21%, mais 25% chez les 18-34 ans), à un emprunt (20%) ou à la location/achat d’un bien immobilier (16%). Dans ce contexte, il est intéressant de noter que si 13% des Français déclarent avoir utilisé une signature électronique pour un contrat professionnel, c’est nettement plus le cas des plus jeunes, les 18-34 ans, avec 24% déclarant une signature électronique à cette occasion.

Les Français ont-ils confiance en la signature électronique ?

L’usurpation d’identité (28%), le manque de confiance dans le stockage de données ( 20%) et la peur d’accepter quelque chose sans le savoir (20%), sont les principaux freins des français face à l’e-signature.

Avec sa solution, Yousign veut apporter une solution 100% légale, sécurisée et conforme aux réglementations européennes dont le stockage des données est assuré en Europe.

55% des Français veulent que la signature électronique soit plus utilisée

Plus de la moitié des Français (55%) souhaitent que la signature électronique soit plus largement utilisée en France, non seulement dans l’administration publique (impôts, sécurité sociale, etc.) mais aussi dans le secteur bancaire et financier (43%). Ils sont plus réservés en ce qui concerne le secteur de la santé (consentement électronique, dossier médical, etc.), pour lequel seul un tiers d’entre eux souhaite en faire une priorité (31%), ou encore les contrats de location, de vente, etc. dans le secteur de l’immobilier (30%).

“Après avoir changé la vie de millions de salariés en 10 ans, nous voulons aujourd’hui étendre notre savoir-faire à tous les français avec une solution accessible, gratuite, et totalement sécurisée. Nous voulons apporter une solution simple et efficace pour en finir avec la paperasse, en adéquation avec les mutations de la société ”, déclare Alban Sayag, CEO Yousign.