Crédit immobilier : « Le ralentissement de la hausse des taux se confirme en octobre », Cécile Roquelaure

La quasi-totalité des barèmes reçus est en hausse mais il y a des écarts très importants entre les établissements. Si en moyenne les hausses reçues sont inférieures à celle du taux d’usure, quelques établissements qui n’avaient pas fait de réactualisation de leurs barèmes depuis l’été, voire même avant, appliquent des hausses plus fortes. Ainsi, la hausse la plus faible est de 5 points de base, la hausse la plus forte de 60 points de base.

Globalement le taux moyen augmente ainsi de 15 points de base sur 20 ans. Les écarts entre les banques restent importants, avec un taux le plus bas de 3,60 % et un taux le plus haut de 5,34%.

Les banques préparent 2024

« Les taux poursuivent leur remontée mais le ralentissement de la hausse se confirme. Malheureusement la hausse de l’OAT 10 ans (Obligation Assimilable du Trésor) ces 15 derniers jours remet un peu de pression sur les banques. Avec une OAT à 3,5% si cela dure, les banques vont devoir encore augmenter leurs taux alors que certaines préparent 2024 et souhaitent attirer de nouveaux clients avec des grilles de taux bien positionnées. Ainsi, même si la baisse des prix n’est pas encore forte, attendre n’est pas forcément la meilleure option. Ce qui sera perdu en capacité d’emprunt sera-t-il rattrapé par la baisse des prix dans le même temps ? Rien n’est moins sûr… », indique Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.