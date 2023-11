Immobilier & RENT : LOCKimmo dévoilera sa dernière solution de gestion locative, LOCKimmo.io

Depuis 2006, LOCKimmo œuvre au service des professionnels de l’immobilier pour leur offrir des solutions toujours plus performantes, destinées à simplifier leur quotidien et à décupler leur rentabilité. Après un passage réussi et remarqué en version web en 2018, qui lui a permis de connaître une croissance de +30%, l’entreprise au chat roux a dévoilé il y a quelques mois l’un de ses plus gros projets depuis sa création : LOCKimmo.IO.

Une nouvelle version de son produit phare, le logiciel de gestion locative, qui permet aux professionnels de révolutionner leur activité grâce à un panel de fonctionnalités inédites. L’objectif pour l’entreprise ?Proposer un logiciel toujours aussi intuitif et simple d’utilisation qui s’adapte facilement aux petites comme aux grosses structures grâce à deux offres distinctes.

Son arme secrète pour remplir cet objectif : ses clients ! Les équipes ont sondé plus de 120 d’entre eux pour connaître leurs habitudes et leurs problématiques quotidiennes. Une démarche que l’entreprise jugeait indispensable pour développer des outils qui répondent véritablement aux attentes et besoins de sa cible. Grâce à cette étude, menée pendant plus de 6 mois, des tendances se sont dégagées et ont permis d’alimenter le planning de développement.

Plus qu’une volonté, un besoin d’innover depuis sa création en 2006

Depuis sa création en 2006, l’entreprise déploie chaque année jusqu’à 4 innovations sur le marché de l’immobilier. Ces innovations, allant de la signature électronique à l’application de réalisation d’état des lieux digitaux en passant par la suppression des rapprochements bancaires manuels (pour ne citer que les plus récentes), permettent à ses clients d’être en permanence équipés d’outils de pointe.

Il faut dire que l’entreprise porte la même ambition depuis sa création : permettre aux professionnels de l’immobilier de décupler leur performance avec des solutions immobilières innovantes.

Cette ambition n’a, comme l’explique Julien Dourlen, pas changée : “En tant qu’allié digital des professionnels de l’immobilier, nous n’avons qu’une seule mission chez LOCKimmo.com : développer des solutions qui répondent aux problématiques naissantes de nos clients. C’est pour cette raison que notre quotidien est rythmé par des études, des recherches et le développement de nouvelles innovations. Nous savons que pour être leader sur le marché de l’édition de logiciels immobiliers, il faut être précurseur et c’est exactement la philosophie que nous avons depuis nos débuts, en 2006. Dès qu’un problème voit le jour, nous l’analysons et nous cherchons à le solutionner au sein des outils que nous proposons.”

Et il ajoute que, depuis la création de son entreprise, sa clientèle a également évolué. “Désormais, nous accompagnons tous types de profils : de l’agence immobilière qui débute au gestionnaire qui gère plus de 500 lots par mois en passant par les indépendants. Bien évidemment, ces différents clients ont les mêmes attentes mais pas les mêmes besoins. C’est pour cette raison que nous avons décidé de créer deux offres différentes, pour leur permettre, en fonction de l’évolution de leur activité, d’accéder à des fonctionnalités qui leur correspondent davantage.”

La problématique de gain de temps est centrale dans les métiers de l’immobilier, et d’autant plus importante au sein des grosses structures. C’est pour cette raison que la plupart des fonctionnalités sont présentes dans LOCKimmo.IO comme : le centre d’envoi des communications, la rédaction automatique des petites annonces immobilières, le contrôle des saisies d’IBAN et de BIC ou encore la synchronisation bancaire ont été développées.

“Les gestionnaires qui gèrent quotidiennement plusieurs centaines de lots cherchent inévitablement à gagner du temps. C’est pour eux que nous avons intégré de nouvelles pépites technologiques au sein de nos logiciels et que nous avons d’ores et déjà commencé à travailler sur notre planning de développement pour 2024. A mon sens, l’indispensable pour leur permettre d’être le professionnel de référence en toute circonstance, c’est de leur fournir les bons outils au bon moment.”

Une comptabilité parfaite en un clin d’oeil avec les experts de LOCKimmo

Pour renforcer son accompagnement et offrir de nouveaux services, l’entreprise LOCKimmo a intégré des experts du secteur immobilier dans son équipe. Ces derniers accompagnent les utilisateurs de LOCKimmo dans la préparation de leur audit de caisse de garantie et dans la bonne tenue de leur comptabilité.

Julien Dourlen nous explique simplement son choix : “Nous le savons, dans le secteur de la gestion

locative, il est indispensable d’avoir une comptabilité irréprochable pour pouvoir poursuivre et développer son activité. Néanmoins, et même si notre logiciel facilite grandement cette partie grâce à ses écrans dédiés, les erreurs humaines sont toujours possibles. C’est dans l’optique de les réduire et de les corriger le plus tôt possible que nous mettons notre expertise à disposition de nos clients. »

Il poursuit : « Tout d’abord, en prévision de leurs audits de caisse de garantie, nos experts se tiennent à leur disposition pour les aider à préparer l’audit, corriger les possibles erreurs et télécharger les documents obligatoires. Ensuite et tout au long de l’année, nous proposons également les services de ces mêmes experts dans le cadre du suivi gestion. Ce service permet à nos clients de s’assurer que leur comptabilité est juste et, si ce n’est pas le cas, de faire corriger leurs erreurs.”

Une présence au RENT

Pour clôturer en beauté cette année, LOCKimmo sera présent au salon RENT les 8 et 9 novembre prochains sur les stands B15 et D84. L’occasion pour les équipes de présenter leur dernière solution, LOCKimmo.IO, mais aussi les nouveautés qui sortiront au 1er trimestre 2024. Sa nouvelle solution, LOCKimmo.IO, n’était qu’un avant goût de la suite logicielle et applicative qu’elle prévoit de mettre à disposition de ses clients en 2024.

Source : LOCKimmo