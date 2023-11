Immobilier haut de gamme Paris : Une baisse de 4% du prix moyen au m²

Vaneau, spécialiste de l’immobilier haut de gamme parisien depuis 50 ans, dresse une analyse du marché sur le mois d’octobre 2023.

« Nous assistons depuis la rentrée de septembre à une prise de conscience de la réalité du marché de la part des vendeurs !« , explique Jérôme Quentel, Directeur du Développement de Vaneau.

Vers une prise de conscience des vendeurs ?

En effet, ils sont nombreux à avoir accepté le principe d’une baisse du prix de commercialisation de leur bien, ce qui à court terme, va permettre d’apporter un peu plus de fluidité sur le marché immobilier parisien. Pour preuve la marge de négociation par rapport au prix de commercialisation était de 5,3% aux 2ème et 3ème trimestre, tandis qu’elle est retombée à 4% sur le mois d’octobre.

« Nous constatons une forte augmentation du nombre de biens en vente sur Paris intra-muros dans sa globalité, mais alors que le stock de biens au-dessus de 3 millions était assez stable jusqu’à présent, nous observons une offre en hausse de 15% sur cette typologie de biens« , poursuit Jérôme Quentel.

Les délais de vente continuent à s’allonger passant de 53 jours au 2e trimestre à 69 jours à fin septembre et 76 jours à fin octobre. Mais il y a une explication rationnelle derrière cela qui peut paraître contradictoire. En effet, nombreux sont les vendeurs à accepter depuis la rentrée des baisses de prix conséquentes, ce qui nous permet de «sortir» des biens qui étaient en vente depuis plusieurs mois, mais présentés à des prix trop élevés.

Du côté des acheteurs, l’heure est à la chasse aux opportunités !

Il n’est plus rare de voir des acquéreurs, sur des biens avec défauts, commencer les négociations avec des offres inférieures à 20-25% des prix affichés. En revanche, nous faisons face, même sur le segment haut de gamme, à un nombre croissant de ventes qui « cassent », soit pour un refus de prêts (mais cela reste assez rare puisque plus de 75% de nos ventes au 3e trimestre et plus de 80% sur octobre se font sans condition de financement), soit parce que les acquéreurs renoncent à leur achat en pensant que la baisse des prix n’est pas terminée…

Concernant les prix, ils sont effectivement orientés à la baisse

De 13,995 euros le m² au 1er trimestre, le réseau d’agences Vaneau enregistre une baisse de 4% du prix moyen au m² à la fin du 3e trimestre, à 13,215 euros le m² à fin septembre. Même tendance en ce qui concerne Neuilly-sur-Seine, avec une baisse du prix moyen au m² de 6% chez Vaneau, passant de 12,235 euros le m² à 11,495 euros à fin septembre.

En revanche, il est à noter la bonne tenue du marché du côté du 15e nord et de Boulogne. En ce qui concerne Vaneau, ces 2 secteurs jouent un rôle de marché de report par rapport au 7e arrondissement et au 16e sud. Les acquéreurs recherchent du pouvoir d’achat, donc des m² supplémentaires dans les quartiers limitrophes et aux caractéristiques semblables à leur demande de départ.

« Nous constatons donc peu, voire pas de variation des prix au m² sur le 15e nord (autour de 12,000 euros du m² en moyenne aux 1er et 3e trimestre 2023) et Boulogne avec un prix au m² stable de 10,200 euros depuis le début de l’année« , ajoute Jérôme Quentel.

Par MySweetImmo